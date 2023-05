ŠTO JE ZELENSKI ZAPRAVO REKAO? Snimka otkriva što se dogodilo: Pojavila se vijest da je sve priznao, Ukrajinci brzo demantirali

Svjetski i regionalni mediji objavili su kako je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskio priznao pad Bahmuta, međutim, ubrzo se javio njegov glasnogovornik i rekao kako nema govora o povlačenju svih trupa iz Bahmuta. Ubrzo je nastala pomutnja, a čini se kako će najbolji odgovor dati snimka ono što je Zelenski točno rekao.

Glasnogovornik Zelenskog kaže da predsjedniku nije bila namjera reći kako je Bahmut pao u Ruske ruke.

Umjesto toga, Zelenski je “potvrdio da je grad u potpunosti uništen”, dodaje njegov glasnogovornik. “Nema govora o povlačenju svih ukrajinskih trupa iz tog područja”, rekao je.

novinar pita Zelenskog “je li Bahmut još uvijek u ukrajinskim rukama” i onda nadodaje drugi dio pitanja – “Rusi kažu da su preuzeli kontrolu nad Bahmutom”. Na to Zelenski odgovara s “mislim da ne”.

Nakon toga je nastavio.

“Morate razumjeti da tamo više nema ničega. Danas je Bahmut još samo u našim srcima”, kazao je Zelenski izazvavši pritom nesuglasje oko toga što zapravo znače njegove riječi.

Zelensky’s statement was commented on by his press secretary Sergei Nikiforov, stressing that the president denied the loss of Bakhmut. Reporter question:

– The Russians said they took Bakhmut.

– I think not.









