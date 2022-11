ŠTO JE TUĐMAN REKAO PREKO KRIPTOZAŠTIĆENOG TELEFONA? ‘Nije bio u dobrom psihičkom stanju’, svjedok prošlosti progovorio: ‘Galamio je, čuo sam razgovor s Jarnjakom’

Autor: I.G.

Ovih dana u medijima se pojavila izjava bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka povodom obljetnice velikog prosvjeda za Radio 101 koji se održao 21. studenoga 1996. godine u Zagrebu, a na kojem je sudjelovalo čak 120 tisuća ljudi.

Jarnjak je nakon tog prosvjeda dobio ostavku na mjesto ministra, i to tri dana nakon što se predsjednik Franjo Tuđman vratio iz Washingtona, gdje je bio na liječenju.

“Bio sam svjestan da sam u škarama i da mi slijede posljedice bez obzira na to što ću napraviti. Da sam poslušao Tuđmanovu zapovijed, na ulicama bismo imali mrtve i ranjene. Bila je napravljena procjena razvoja događaja. Policija je bila dovoljno jaka i sposobna da ljude spriječi da izađu na Trg bana Jelačića, ali bi to značilo žrtve i razbijen cijeli uži centar grada”, rekao je Ivan Jarnjak još 2016. godine za Jutarnji list, a ta njegova izjava ponavlja se unazad nekoliko godina na svaku godišnjicu najvećeg prosvjeda u povijesti neovisne Hrvatske.





Međutim, Miomir Žužul, tadašnji veleposlanik u SAD-u, sada je reagirao na tu izjavu i tvrdi kako se taj razgovor između predsjednika Tuđmana i Ivana Jarnjaka vodio iz njegova ureda te da Tuđman nije naredio upotrebu sile.

“Sada sam prvi put imao priliku vidjeti tu izjavu gospodina Jarnjaka i vidio sam da se on referira na razgovor koji je imao s predsjednikom dok je on boravio u Washingtonu na liječenju. Gospodin Jarnjak se referira na specifični razgovor koji je vođen preko kriptozaštićenih telefona koji smo dobili na poklon od Amerikanaca. Tog razgovora se dobro sjećam jer je vođen iz moga ureda, ja sam tada bio veleposlanik u Washingtonu jer je jedino tamo takav telefon bio instaliran. Ne samo da sam bio tamo za vrijeme tog razgovora nego sam ja uspostavio komunikaciju jer taj telefon je takav da sam samo ja imao u Washingtonu šifru za upotrebu telefona i ključ kojim se fizički telefon otključava. Ja sam uspostavio vezu i cijelo vrijeme bio uz predsjednika dok je on razgovarao s gospodinom Jarnjakom. Kategorički tvrdim, da za vrijeme tog razgovora predsjednik nije izdao nikakvu naredbu o upotrebi sile, štoviše nijednom riječju ni rečenicom nije sugerirao upotrebu sile”, kazao je Žužul.

Što je točno predsjednik Tuđman onda rekao Jarnjaku, otkrio je Žužul za Večernji list.

“Predsjednik se raspitivao što se događa, on je bio jako ljut i na ministra Jarnjaka i na svoga sina Miroslava Tuđmana, koji je tada sjedio sa mnom i predsjednikom u sobi. Bio je na njih ljut jer nije bio informiran o tome što se događa, mislio je da je to usmjereno na njegovo rušenje. Usto, predsjednik je bio dobio tu dijagnozu, nije bio u najboljem psihičkom stanju tada… Bio je ljut, galamio je i na Miroslava prije razgovora i na ministra Jarnjaka i ne sporim da je zbog toga i smijenio ministra Jarnjaka. Međutim, ono što doista tvrdim, u ime stvarne istine, za vrijeme toga razgovora predsjednik ne da nije naredio, on to nije niti spomenuo. Gospodin Jarnjak se referira specifično na taj razgovor. Jesu li oni imali nekih drugih razgovora, to je moguće, no ne preko zaštićenog telefona. Ja se dobro sjećam kad je to bilo, kad je došao predsjednik u veleposlanstvo…”, prisjeća se Žužul.

“Svaki zaštićeni razgovor iz Washingtona je morao ići iz veleposlanstva i čak u teoriji nije mogao ići bez moga znanja. Jesu li imali razgovora mimo toga, ne znam”, zaključio je Žužul za Večernji list.