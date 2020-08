ŠTO JE TUĐMAN REKAO O ZLOČINIMA NAKON OLUJE? Mate Granić otkrio što se zaista dogodilo!

Autor: Dnevno

Mate Granić, ugledni hrvatski političar, diplomat i današnji savjetnik premijera Andreja Plenkovića u razgovoru za Večernji list govorio je o Oluji kao izrazu hrvatskog suvereniteta, a dotakao se i činjenice da je Borislav Milošević kao predstavnik manjine istovremeno i potpredsjednik Vlade.

Granić je govorio o pripremama i provedbi akcije Oluja, a novinaru su ga upitali zašto Oluja nije mogla proći kao akcija Bljesak bez paljevina, pljački, a kasnije i pojedinačnih ubojstava srpskih civila. Granić je precizno odgovorio što se dogodilo te poručio kako je tadašnji državni vrh odmah bio svjestan da će zločini nakon Oluje predstavljati veliku štetu za reputaciju Hrvatske i Oluje.

“Nažalost, nakon Oluje dogodile su se i paljevine i pljačke i ubojstva određenog broja srpskih civila, što sigurno nije bio dio strateškog plana i to nas, na nesreću, prati do danas. Bili smo odmah svjesni da je to velika šteta za ugled i reputaciju Hrvatske, pogotovo što takve stvari nitko nije smio činiti u ime RH, predsjednika, Oružanih snaga, nitko. Kad sam prvi put čuo za to, otišao sam odmah predsjedniku i premijeru. Tuđman me pozorno saslušao, a nakon toga odmah pozvao Šuška. Složio se da je to velika šteta i zlo za Hrvatsku. Prostor operacije Oluje, za razliku od Bljeska, bio je golemo područje. Nakon Bljeska, policija je odmah uspjela preuzeti kontrolu tog manjeg teritorija, a u slučaju Oluje trebalo je jedno vrijeme dok nije uspjelo doći do preuzimanja kontrole policije nad oslobođenim područjima. I u tom vremenskom međuprostoru pojavile su se grupice koje su počinile zlo i proizvele zlo hrvatskoj državi. Tuđman je bio svjestan da je u pokretu bilo 200 tisuća naših vojnika i da to nije bilo lako nadzirati. Bio je vidljivo nezadovoljan i nesretan zbog tih događaja. Profesionalna vojska otišla je dalje, prema BiH, a u zaleđe su se uspjele ubaciti grupice u kojima su neki imali osvetničke, a neki pljačkaške motive. Dakle, bilo je onih koji su se osvećivali zbog zločina koji su počinjeni njima i njihovim obiteljima, ali bilo je i čisto kriminalnih skupina. Na sjednici Vlade nakon zločina u Gruborima državni vrh oštro je osudio ta umorstva. Ti su događaji prestali kada je policija uspjela preuzeti cjelinu teritorija”.

Granića su novinari zamolili da komentira činjenicu da je član SDSS-a potpredsjednik Vlade, a Granić je odgovorio kako je potpredsjednik Vlade iz redova srpske stranke također izraz hrvatskog suvereniteta.

“To je znak snage Hrvatske. Suverenizam 1990-ih bio je ono što je Tuđman precizno definirao kao stvaranje suverene hrvatske države, obrana od velikosrpske agresije, oslobađanje okupiranih područja, mirna reintegracija, međunarodno priznanje. Nakon toga, naš je san bio EU i NATO, a isto tako smo željeli i uspjeli stvoriti strateško partnerstvo s SAD-om, uz naravno najbolje i prisne odnose i s Njemačkom i sa Svetom Stolicom. Moderni suverenizam danas, u svijetu koji se dramatično promijenio, u kojem imamo nove svjetske velesile, Rusiju koja je izašla iz svojih granica i najjači je igrač u Siriji, Kinu koja je ne samo vojna nego i gospodarska velesila, Indiju koja je sve jača, svijet u kojem se zbivaju ilegalne migracije, terorizam – u svemu tome novi suverenizam jest snažna hrvatska država koja se zna boriti za svoje interese u EU, u čemu je naš strateški partner, što se regionalne situacije tiče, i dalje SAD. Mi moramo sada znati komunicirati sa svim glavnim svjetskim igračima. Izraz modernog suverenizma je i ovih 22 milijarde eura iz EU za što se osobno uspio izboriti predsjednik naše Vlade Andrej Plenković”, rekao je Granić i nadodao kako nitko ne osporava pobjedu u Domovinskom ratu.

“Suverenizam je kada znamo čvrsto komunicirati sa svijetom, kao snažna, moderna država, koja se mora znati izboriti za svoje interese. Dakle, potpredsjedničko mjesto u Vladi predstavnika srpske političke stranke izraz je snage i dio novog suverenizma hrvatske države. Mi smo pobjednici u ratu i nema onoga tko nam to ne priznaje”, zaključio je Granić.