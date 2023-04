‘ŠTO JE TU SMIJEŠNO?’ Plenković pokušao biti komičan, Milanoviću nije sjelo: ‘On spada u tu podvrstu sisavaca ‘jobseeker’

Autor: Valneo Kosić

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je svečanoj sjednici povodom 30. obljetnice Koprivničko-križevačke županije. Nakon sjednice u Koprivnici predsjednik Milanović dao je izjavu za medije.

Komentirao je pritom velik broj zapaljenih auta prošlih dana, prvo BMW sutkinje u Osijeku, a onda i automobile policajca i načelnika na Cresu.

“Najviše me zanima sigurnost života građana, onda imovine. Ako se pale auti, očekujem da policija tome odmah uđe u trak jer to nije problem, ne radi to nikakav centar moći u Singapuru ili na Mjesecu. To su lokalne bitange, opasne, treba ih suzbiti i privesti pravdi”, rekao je Milanović.





“Što, ja pozivam ljude da pale aute?”

Dodao je da se zna kome se načelnik policije na Cresu mogao zamjeriti i da je tu krug osumnjičenih relativno suđen.

Osvrnuo se i na prozivke od strane premijera i ministra pravosuđa da on često vrši pritisak na pravosuđe. Rekao je da on proziva pravosuđe.

“Kakve to veze ima jedno s drugim. Ok, kakve to veze ima. Jedno je prozivanje pravosuđa. Što, ja pozivam ljude da pale aute sucima? Ja mogu jedino to, to je moja dužnost, da mogu svakome u brk reći onoga što ga ide. Ja mogu ljude i početi pomilovati. Dijele lekcije predsjedniku koji može zadnju bitangu pomilovati, a stanje u pravosuđu ne smijem komentirati? Neće me nitko dovesti u situaciju da pomilujem svog donatora iz kampanje kao što su neki to učinili. Na meni je da javno kažem ako mislim da nešto nije u redu”, rekao je Milanović.

“Neka kaže pošteno, bez prtljanja musavog”

“Neka kaže koji su. Mora reći koji su. Kao što Plenković mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u. On spada u tu vrstu podvrstu sisavaca ‘jobseeker’, koji stalno traže posao”, rekao je Milanović i osvrnuo se sarkastičnu izjavu premijera Andreja Plenkovića kada je rekao da su se “Šveđani možda zabunili i mislili da je Milanović kandidat za NATO”, pritom ga prozvavši za pokušaj blokade ulaska Finske i Švedske u NATO.

Milanović kaže da je premijer trebao jasno odgovoriti.

“Nema ovakvog prtljanja, musavog. Traži smisao za humor. Što je tu smiješno. Da ili ne? Jesi zainteresiran za NATO? Da? Pošteno”, rekao je Milanović komentirajući šuškanja o mogućnosti da premijer Andrej Plenković postane glavni tajnik NATO-a i sarkastične komentare na račun sebe.









Novinarki održao lekciju

“To je tipično za Hrvatsku. Antipatičan je jer ima novaca. Ako će raditi nešto mimo zakona, javite mi. Ja ne vidim to za sada”, komentirao je.

“Vujnovac, posao, prava zaposlenika, porez, profiti to je u redu. Pa normalno da želi sve pokupovati, i ja bi radio tako da sam na njegovom mjestu”, rekao je Milanović na pitanje po Pavlu Vujnovcu, vlasniku PPD-a s kojim je jednom popio kavu.

“Glavno da je on rekao da sam ja prostački napao suce. Rekao sam da ne otvaraju predmete. Što je tu prostački. Ja imam obavezu govoriti o tome”, rekao je Milanović.









“Je li to pritisak na pravosuđe je pitala novinarka”, nakon što je komentirao slučaj Saucha.

Upozorio je novinarku da je predmet Saucha gotov i da “čovjek ide u zatvor” te da je zato slobodan komentirati.