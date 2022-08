‘ŠTO JE TU PROVOKACIJA?’ Srbin koji je oskvrnuo grob Olivera Dragojevića u napadu na hrvatske medije: ‘Ispod svakog nivoa’

Autor: Dnevno.hr

Srpski novinar Filip Rodić ovih se dana odmarao u Hrvatskoj, a u vrijeme obilježavanja smrti pjevača Olivera Dragojevića posjetio je njegov grob u Veloj Luci i na njemu ostavio knjigu ratnog zločinca Slobodana Miloševića “Godine raspleta”.

Na svom Facebook profilu Rodić je objavio i fotografiju iz Jasenovca 28. srpnja, nekoliko dana nakon što je Hrvatska vlada srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću zabranila “privatni posjet” Jasenovcu. Rodić je tada komentirao da je u Jasenovcu “bio u privatnom posjetu” i da su ga vjerojatno pustili “jer se nije javio Miloradu Pupovcu”, iznova aludiravši na incident s Vučićem, koji je o svojim namjerama obavijestio šefa SDSS-a.

Objavio je i fotografiju s broda uz opis “Morem plovi jedna mala barka”, na što je povjesničar Nemanja Dević napisao: “Morem plove Četnici.”





Prenosimo reakciju Filipa Rodića na objave hrvatskih medija o njegovim skandaloznim postupcima.

“Za početak, neistinito je navedeno da se ispod moje fotografije na jedrilici jednog prijatelja nalazi komentar ‘morem plove četnici’. Da je Pero Jovović imao i trunku dobre volje, ne bi to tako zlonamjerno predstavio, nego bi vidio da se radi o nazivu videa s YouTubea u kojem je klip iz čuvenog filma ‘Pad Italije’ velikog hrvatskog redatelja Lordana Zafranovića u kojem su četnici predstavljeni kao najgora bagra. Dakle, ne radi se ni o kakvom veličanju četnika, nego o šali među prijateljima, posebno ako se uzme u obzir i moj odgovor na to koji glasi ‘Tko može to bolje ilustrirati od Lordana Zafranovića?’

Jovović kao nekakav grijeh navodi i moj prethodni odlazak u Jasenovac, kao da je to neki grijeh i šalu oko zabrane posjete predsjednika Aleksandra Vučića tom svetom mjestu uz moj komentar da sam bio privatno i da se nisam javio Miloradu Pupovcu. Što je tu grijeh? Što je tu provokacija?

Sad da prijeđemo na najvažniju stvar u cijeloj ovoj ‘aferi’, moj navodni posjet grobu Olivera Dragojevića i ostavljanje knjige Slobodana Miloševića na njegovom grobu. Želim reći da nikada, ponavljam, nikada u svom životu nisam bio ni u Veloj Luci ni na Dragojevićevom grobu. Štoviše, ni Miloševićevu knjigu nikada nisam imao u svojim rukama. Navodni snimak objave s Dragojevićevog groba s mog Facebook profila je lažan. I to vrlo loše urađen, ako se bolje pogleda. Baš kao što je, na primjer, lažna bila i snimka objave Aide Ćorović o trganju zastave u Novom Sadu i mnoge druge prije toga. Hrvatski mediji koji su tu informaciju iznijeli su kao datum moje objave naveli 1. kolovoz, a tog dana je mojoj ženi bio rođendan i cijelog dana smo bili na Krku s prijateljima koji o tome mogu posvjedočiti.

Na kraju krajeva, nisam nikakav ministar ili drugi visoki službenik koji se ne javlja na telefon i osnovna profesionalna pristojnost (da ne spominjemo Kodeks novinara Srbije), nalagala bi da me novinar pozove i provjeri istinitost navoda objavljenih u hrvatskim medijima.









Način na koji su mediji u Hrvatskoj napali ne samo mene nego i moje prijatelje i rodbinu koje mnogo volim i koji su sada ni krivi, ni dužni predmet prijetnji i uvreda, je ispod svakog nivoa“, zaključio je Rodić.