ŠTO JE SVE MAJA SOPTA SLUČAJNO OTKRILA? Recenzija restorana otkriva gdje, a slika s mora s kim se voli družiti! Mnogi su uvjereni da je ona na snimci u ulici kojom je Matej protrčao

Autor: Dnevno

Prošlo je 35 dana od nestanka Mateja Periša (27) u Beogradu, u noći s 30. na 31. prosinca. Intenzivna potraga za mladićem još uvijek traje, a njegov otac, Nenad Periš, i dalje je u Beogradu, čeka bilo kakve vijesti o sinu.

Iako policija ne izlazi s detaljima istrage javno, internet je prepun raznih teorija, zumiranih snimki, zaključaka i razrađenih scenarija što se Mateju moglo dogoditi. Spominju se razne teorije, no mnogi, kako se čini, zapravo ne vjeruju Maji Sopti (31), Matejevoj prijateljici, odnosno sestri njegovog prijatelja, koja je bila istovremeno kada i oni u Srbiji i s kojom je Matej pokušao posljednjom stupiti u kontakt kobne noći.

Trenutačno najpoznatija Splićanka u regiji, a da se ne bavi javnim poslom, potaknuta komentarima na društvenim mrežama i u javnosti, odlučila je istupiti javno te dati intervju na TV Prva, u kojem je ispričala kako joj izgledaju dani otkad je Matej nestao i što je najviše muči. Međutim, njezin nastup i iskaz ne smatraju svi iskrenim te ističu kako u njezinim riječima ima puno nelogičnosti.

‘Nitko nju nije optužio da bi se onoliko pravdala’

Primijetio je to klinički psiholog Radomir Čolaković, koji je naveo za Objektiv što misli o onome što je Maja Sopta rekla u svom gostovanju na televiziji.

“Ne mogu reći da je kriva, ali tu nešto nije u redu. Moj dojam je da je neprestano imala potrebu prikazati se u drugom svjetlu. Kada netko pretjerano kuka, pravda se, to znači da nešto skriva. Ne mora to značiti da je kriva, nego da možda zna neku informaciju koja bi možda i njoj mogla naškoditi, a koju ne otkriva. Meni to nije u skladu sa racionalnim ponašanjem. Čovjek laže da bi se predstavio u boljem svjetlu”, naveo je psiholog.

On ističe kako svaki normalan čovjek ima faze tugovanja, nema tu uljepšavanja istine i realnosti.

“Nema tu mjesta šminkanju, uljepšavanju, snimanju kadrova da bi prilog duže trajao. Nitko nju nije optužio da bi se onoliko pravdala”, rekao je.









‘Taj misaoni tok mi ne pristaje nekome tko je ‘čist ko’ suza’’

Kompletna njezina ispovijest protekla je u pravdanju sebe i svojih postupaka. Nigdje u njezinim riječima ne pronalazim faze tugovanja, ni depresivnost, neprihvaćanje. Od nje je samo traženo da posvjedoči, ali je nitko nije optužio”, napominje psiholog.

Osim toga, Čolaković kaže i da u Soptinom iskazu ima nekih stvari koje su vrlo simptomatične, indikativne te mu, kako kaže, mirišu na neku obranu.

“Ima indicija koje bi policija trebala ispitati. Tko je nju pitao bavi li se nekim kriminalnim radnjama u toj emisiji? Taj misaoni tok mi ne pristaje nekome tko je ‘čist ko’ suza’. Niko te nije optužio, a ti se neprekidno pravdaš kako nisi kriva, za šta? Treba to debelo ispitati, treba proširiti istragu. Mnoge se stvari ne uklapaju”, zaključio je psiholog Čolaković.

‘Sultan od Zemuna’

Međutim, i javnost je upozorila na neke nelogičnosti u njezinom iskazu, primjerice, kada je rekla da je parkirala automobil na poledici dan pred Novu godinu, kada je poznato da je vrijeme bilo prilično toplo za kraj prosinca te nema nikakvog govora da je u Beogradu tada bilo poledice.









Osim toga, rekla je i da su joj pregledali stan, a prije toga, da je u Beograd stigla kod prijateljice. Da je Maja često u Beogradu, rekla je i sama, a internetom kruže fotografije njezinog druženja s likovima beogradskog podzemlja.

Naime, to otkriva Imperijal, koji je objavio i fotografiju Maje s jednim od, kako pišu, bivših pripadnika zemunskog klana. Za fotografiju kažu da je nastala u kolovozu 2017., a jedan od komentara na tu sliku je kako se na njoj nalazi “sultan od Zemuna” a drugi da je muškarac blažen među ženama.

Izazovi?

No, snimku Maje kako daje intervju za TV Prva, mnogi su pozorno gledali i slušali, pa tako postoje zumirani ‘screenshotovi’ njezinog mobitela, na kojem je pokazivala posljednju komunikaciju s Matejem te kako mu je slala poruke, na koje nije nikada odgovorio. Međutim, pokazajući zaslon mobitela, slučajno je stisnula na posljednji razmijenjeni sadržaj s njim, pa su jasno vidljive mape kretanja po Beogradu.

S druge strane, pojavila se i informacija da su Matej i njegovi prijatelji bili skloni međusobnim izazovima.

Međutim, na jednoj od snimaka, na kojoj se, ne sasvim dobro, vidi ženska osoba kako prolazi jednom od ruta neposredno nakon što je on protrčao. Za tu osobu mnogi misle kako se radi o Maji Sopti, pa je u jednom YouTube videu napravljena i usporedba – jednog njezinog storya koji je objavila i zumirane snimke osobe. Komentatori na tom kanalu većinom smatraju kako je to ona i kako nju netko štiti.

Takvo mišljenje prevladava i na drugim profilima na društvenim mrežama koji se bave nestankom Mateja Periša.

Recenzija restorana u Beton hali

No, Maja je s Facebook profila maja.sopta uklonila sve profilne snimke, no ostale su recenzija i slike iz beogradskog Sakura restorana od 30. siječnja 2020. godine Taj se lokal nalazi u Beton hali, na istom mjestu na kojem je i klub Magacin, bivši Gotik iz kojeg je istrčao Matej i izgubio se u mračnoj noći.

A u recenziji, koja datira od 30. siječnja 2020. i koja je vidljiva i na stranicama tog skupog sushi bara Maja je napisala kako tamo “voli kad ju poslužuje samo jedan konobar jer su drugi glupi, spori i žele ju prevariti”.

Podsjetimo, Maja Sopta i Matej Periš poznaju se od malih nogu, budući je njezina majka bila Matejeva učiteljica, a osim toga, i njezin brat je Matejev prijatelj, koji s društvom nije išao u Beograd na doček Nove godine. Maja je posljednja osoba koju je nestali Periš pokušao kontaktirati kobne noći kada je nestao, što su pokazali podaci s njegovog mobitela.

Hrvatska policija u Beogradu

Istragu i dalje vodi MUP Srbije, a hrvatska policija koja je ponovno o četvrtka u Beogradu im pomaže svojim znanjem i vještinama.

Matejev otac Nenad Periš kazao je kako nije bio pozvan na sastanak, jer su to ipak operativni sastanci dviju policija.

“Obaviješten sam da su hrvatski predstavnici MUP-a došli u Srbiju i da će se sastati s djelatnicima MUP- a Srbije u smislu operativnih sastanaka. Ja mislim da i ne trebam na takvim sastancima sudjelovati”, rekao je otac Nenad Periš za HTV.

Očekuje da ako se nešto zaključi u smislu nedvojbenih činjenica da će biti obaviješten kao i do sada. Naglasio je da je istraga sveobuhvatna, kako u Beogradu, tako i u Hrvatskoj.

Nedoumice oko snimki – tko je bio s Matejem na platformi?

Matejev otac istaknuo je kako postoje nedoumice oko snimki, jer su kamere dosta nejasne, ali i mobitela.

“One trebaju pokazati ono što nas sve zanima, je li Matej bio sam na toj platformi i nedoumice postoje oko mobitela koji je davao signal putem. To su dvije izravne poveznice s Matejem. I to su dvije stvari koje su najvažnije u ovom trenutku”, kazao je i tako podsjetio na medijska nagađanja kako se na stepenicama koje idu prema vodi uz Mateja nalazi još netko, o čemu smo već pisali.

Da je s njim netko bio, za to i dalje nema potvrde.

Podsjetimo, Nenad Periš se pita kako je moguće da je signal mobitela posljednji put zabilježen kod Velikog ratnog otoka čak nekoliko sati nakon navodnog ulaska u vodu.

Istraga se i dalje nastavlja.