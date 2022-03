ŠTO JE NOSIO DRON KOJI SE SRUŠIO NA ZAGREB? Vojna policija spominje eksploziv, MORH: Malo vjerojatno, zapalio bi se

Autor: Dnevno.hr

Ivica Grebenar, ravnatelj Uprave za materijalne resurse MORH-a komentirao je pad ukrajinske letjelice i to kraj studentskog doma u Zagrebu.

Radovi na njenom iskapanju su stali u 18 sati.

Upitan o zahtjevnosti procesa kaže da su dva razloga.

“Da sačuvamo što više podataka, nosače podataka, ovo je izvidnička letjelica, ne znamo je li modifcirana, ali je u prinicpu izvidnička. Moguće da je modificirana i da je nešto eskplozivnih sredstava postavljeno u nju, vrlo je mala ta mogućnost s obzirom kako sam rekao, brzo i cijelom se dužinom zabila. Da je bilo eksploziva, goriva i slično, ona bi se zapalila. Treba biti pažljiv jer ako se nađe nosač podataka ili crna kutija onda bi nam to bilo korisno u istrazi kasnije”, rekao je za RTL.

Hoće li pak izvući korisne podatke, govori kako je vjerojatnost mala jer letjelica je poprilično deformirana. Opet govori o mogućim modifikacijama, a tvrdi da ako i jest unaprijeđenja, onda nije modificirana u smislu upravljčakog mehanizma.

“Najvjerojatnije su dodani noviji, osjetljiviji, suvremeniji senzori, mođda data linkovi”, kaže. Što se tiče slučajnosti dolaska govori kako se može samo nagađati. “Imamo putanju leta i vjerojatno je iz Ukrajine”, navodi pa pojašnjava kako je za očekivati da ni Rusi ni Ukrajinci ne žele priznati čija je letjelica. “Ukrajina nema vremena zrelo razmisljati o ovakvm situacijama. U ratu su”, zaključuje.

Kovačević: Dio fragmenata upućuje na to da je letjelica nosila eksplozivnu napravu

Podsjetimo, poslijepodne je iz olupine letjelice izvučena crna kutija. Djelomično je oštećena, ali bismo trebali dobiti podatke o letu i radu raketnog motora, izjavio je u Dnevniku HTV-a brigadir Vlado Kovačević, načelnik Odjela Vojne policije GS-a OSRH.

“Pristupili smo očevidnim radnjama, ali vrlo oprezno, kao da smo išli operirati oko. Imali smo ometače – električni kabel neposredno u blizini, veliko stablo čiji su korijeni bili duboko u zemlji paralelno uz letjelicu, a osim toga bila je i pretpostavka da može biti eksplozivna naprava još uvijek u trupu letjelice. Najbitnije – izvukli smo i došli do sigurnosne kutije narančaste boje, tzv. crna kutija – dio podataka će se saznati iz nje na temelju vještačenja”, rekao je i dodao da bi crna kutija trebala dati podatke o letu i radu raketnog motora.

Kovačević je rekao da za sada ne može reći tko je vlasnik drona, odakle je došao ili koja mu je bila misija, a podatke će imati nakon vještačenja.

Tijekom dana upotrijebljen je i georadar s pomoću kojeg je snimljena površina. Može li se na temelju tih snimaka zaključiti da u ostacima letjelice nema nekog skrivenog eksploziva ili drugih opasnih materijala?

“Današnjim razgovorom možemo pretpostavljati da se radi o eksplozivnoj napravi koju je nosila letjelica, jedan dio fragmenata ukazuje na to, ali još nismo sigurni u kojem to smjeru ide, sve ćemo to tek vidjeti”, izjavio je Kovačević te objasnio da kada je letjelica špijunske ili obavještajne namjene, eksploziv se ne koristi pa je stoga, prema svemu sudeći, letjelica bila s drugom namjenom.

“Georadar je danas napravio snimku i kroz snimku ćemo dobiti konačne podatke”, rekao je.









“Čitanjem” kutije bavit će se vojni stručnjaci iz područja zrakoplovstva, a uključit će se i oni s Fakulteta strojarstva te znanstvenici, nije isključena suradnja i s partnerskim zemljama koje imaju iskustvo u tome.