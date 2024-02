Što je Milanović radio u vili u Novoj Gradiški? Tulumi s gradonačelnikom kojem prijeti zatvor

Autor: Iva Međugorac/Željka Babić/7dnevno

Da su predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković u lošim odnosima, odavno više nije vijest, ali da će Milanović otići tako daleko da će izvanrednom konferencijom za novinare pokušati stopirati izbor suca Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, malo tko je mogao pretpostaviti, baš kao što je malo tko mogao naslutiti da će nakon tog Milanovićeva istupa glavna tema u državi postati poruke koje su razmjenjivali sudac Turudić i bivša državna tajnica iz HDZ-ovih redova Josipa Pleslić ex Rimac.

Poruke koje su preplavile medijske stupce i dobrano kompromitirale najpoznatijeg hrvatskog suca u drugi su plan gurnule razloge zbog kojih se Milanović odlučio obračunati s njim. Turudićev dolazak na čelo Državnog odvjetništva podržava dobar dio desnog biračkog tijela uz ostalo i zato što se zalagao za izručenje Perkovića i Mustača njemačkom pravosuđu, čime se i jest zamjerio Milanoviću u njegovu premijerskom mandatu nakon kojega je stigao na Pantovčak, gdje se navodno transformirao u neformalnog vođu desnice. Na tom istom konzervativnom političkom spektru postoji i dio onih koji pojedinim temama pristupaju analitički pa je usred hajke na Turudića javno reagirao poznati kriminalist i zastupnik u Županijskog skupštini vukovarsko-srijemskoj Nikola Kajkić, koji je otkrio kako je predsjednik Zoran Milanović u posljednje tri godine, 2021., 2022. i 2023., učestalo dolazio na privatne zabave i druženja koja je u Novoj Gradiški organizirao gradonačelnik i saborski zastupnik Vinko Grgić, kojega Kajkić naziva optuženikom za teška kaznena djela.

“Vinko Grgić je kao gradonačelnik počinio, a zbog čega je i optužen, više teških kaznenih djela koruptivne naravi. Zbog njih je nekoliko mjeseci proveo u istražnom zatvoru i prijeti mu kazna zatvora u rasponu od jedne do osam godina”, podsjetio je kriminalist koji je ujedno postavio i prilično zanimljivo pitanje – može li se, odnosno smije li se predsjednik družiti s takvim osobama i štiti li SOA Milanovića? Ono što Kajkić ne spominje, a samo se po sebi nameće, jest pitanje jesu li Milanovićeva privatna druženja s Grgićem jedan od razloga zbog kojih se predsjednik protivi Turudićevu dolasku na čelo Državnog odvjetništva i postoji li i u tim druženjima nešto što bi njega moglo kompromitirati.

Sumnjiv moral

Je li se doista s predsjednikom družio na privatnim zabavama, je li na tim zabavama sudjelovalo još osoba “sumnjivog morala” kao što to tvrdi Kajkić i je li se druženje odvijalo u njegovoj vili, upitali smo gradonačelnika Grgića koji, međutim, smatra da je u ovom slučaju riječ o njegovoj privatnosti. “Vaša pitanja smatram neprimjerenima jer zadiru u moju privatnost, a temelje se na neistinitim pretpostavkama”, odgovorio nam je gradonačelnik Nove Gradiške.

Za razliku od gradonačelnika koji nam je barem donekle odgovorio, u Uredu predsjednika na naš upit nisu se ni očitovali, no neodgovaranje na novinarska pitanja na Pantovčaku je učestala praksa. Stoga ostaje nepoznato što se to točno događalo između Milanovića i Grgića. Međutim, za Kajkića dvojbe nema, Milanović je posljednji koji bi se trebao oglašavati na ovu temu. Informacije kojima naš sugovornik raspolaže dostavljene su mu od ljudi iz Nove Gradiške.









“Predsjednik je posljednji put s Grgićem na druženju u njegovoj vikendici bio na Vinkovu prije mjesec dana. Ondje se okupilo šire društvo”, otkriva Kajkić koji kaže da je uz ostalo poveznica između Grgića i predsjednika Milanovića posredovanje pri zapošljavanju. “Ne vidim razliku između ovoga što je izašlo o Turudiću i Rimac i toga da Milanović zove Grgića i od njega traži usluge”, kaže Kajkić. Upravo zbog toga poznati kriminalist smatra da postoje podaci koji i predsjednika čine nevjerodostojnim u komentiranju suca Turudića, ali i u obnašanju dužnosti predsjednika.

Snimljeni razgovori

Kada se pak spominje gradonačelnik Grgić, treba podsjetiti da je on s bivšim gradonačelnikom Velike Gorice Draženom Barišićem i poduzetnikom Krešom Petekom obuhvaćen istragom europskih tužitelja u kraku afere JANAF. Angažman EPPO-a rezultirao je podizanjem optužnice kojom su obuhvaćeni Grgić i Barišić, a odluku o tome da su dokazi koje su prikupili europski tužitelji zakoniti donio je upravo Turudićev Visoki kazneni sud koji i jest odbio Grgićevu žalbu na odluku optužnog zagrebačkog Županijskog suda koji je prije toga odlučio da neće izdvojiti iz spisa zapisnike o ispitivanju 22 svjedoka jer je riječ o zakonitim dokazima.

Grgićeva obrana je, naime, tražila da se ti zapisnici izdvoje jer su ih smatrali nezakonitima s obzirom na to da su svjedoci tijekom istrage ispitani bez nazočnosti branitelja, što je definirano Zakonom o kaznenom postupku. Obrana je također tvrdila da su snimke tajno snimljenih razgovora nezakonite jer nalog suca istrage nije dobro obrazložen. Nakon što je optužno vijeće odbilo prijedlog Grgićeve obrane da se navedeni dokazi izdvoje kao nezakoniti, Grgić je uložio žalbu na tu odluku koju VKS odbija. U kontekstu ove priče treba podsjetiti da su Barišić i Grgić optuženi u dijelu afere JANAF u kojem je istragu od USKOK-a, s obzirom na to da se radilo o djelima na štetu financijskih interesa EU-a, preuzeo i dovršio Ured europskog tužitelja. Kada je izbila ta velika afera, Grgić više nije bio u svojem SDP-u, ali je obnašao i još obnaša dužnost gradonačelnika Nove Gradiške jer je na lokalne izbore izašao kao nezavisni kandidat. Na tim je izborima premoćno pobijedio, a njegovim sugrađanima nije previše smetalo to što je netom prije izbora bio uhićen i priveden.









EPPO gradonačelnike Barišića i Grgića te poduzetnika Peteka i još nekolicinu optuženih tereti za aktivnu i pasivnu korupciju i zloporabu položaja i ovlasti u razdoblju od 2018. do 2021. Riječ je o četiri slučaja koja su vezana s građevinskim projektima čija je ukupna vrijednost 22,6 milijuna eura, pri čemu se Grgića tereti da je od poduzetnika Peteka primio 15.000 eura mita kako bi njegove tvrtke dobile poslove na izgradnji reciklažnog dvorišta i solarne elektrane. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900 tisuća eura i on je dodijeljen Petekovim tvrtkama, dok se u drugom slučaju odluka da Petekove tvrtke dobiju posao izgradnje solarne elektrane nije stigla realizirati jer su uhićeni. Inače je Grgić po struci diplomirani inženjer građevine koji u Saboru baš i nije privukao pozornost iako je u njega ušao kao zamjena za SDP-ova Predraga Freda Matića, koji je otišao u Europski parlament kao SDP-ov zastupnik u Bruxellesu, u čijem se uredu kao stažist zaposlio Milanovićev stariji sin Ante Jakov.

Gomila nepravilnosti

Kada je buknula velika Grgićeva afera, lokalni novinar Ante Mandarić na portalu SB online referirao se na gradonačelnikove tvrdnje kako ne zna ništa o slučaju s kojim ga se povezivalo, podsjećajući kako se baš na njegovu portalu više puta pisalo o nepravilnostima u njegovu vođenju Nove Gradiške, što je Grgić demantirao iako je taj medij pisao i o nepravilnostima koje se odnose na gradnju bazena u Novoj Gradiški.

S druge strane, neki mediji hvalili su Grgića zbog toga što je, kako je sam govorio, zadovoljan ishodom nedavnih opsežnih istraga koje su provođene nad projektom Tehnološkog inkubatora. Gradonačelnika Grgića i rad gradske uprave koji se odnosi na projekte koji su dobili europsku financijsku potporu, prema pisanju tih medija, prekontrolirali su Ministarstvo regionalnog razvoja i sve važne agencije, a svi nalazi, uključujući i onaj Europskog ureda za borbu protiv prevara, pokazali su da u tom slučaju nisu utvrđene nepravilnosti. Ono što u priči ipak ostaje jest postupak zbog projekta BIOSOL i reciklažno dvorište. Kada se govori ne samo o ovom slučaju nego i o svima ostalima koji očekuju novog glavnog državnog odvjetnika, valja spomenuti da je nedavno okončan svojevrsni sukob nadležnosti između Državnog odvjetništva i EPPO-a pa iz toga proizlazi da će sve odluke ubuduće donositi Turudić, koji ima mogućnost ponovno otvarati već odbačene EPPO-ove slučajeve.

Pitanje je, dakle, je li i kada je Milanović kod Grgića uhvaćen u mjerama, a mogućnosti je bilo podosta jer je Grgić krajem 2020. izašao iz istražnog zatvora u kojem je boravio zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela u aferi JANAF, a od tada otprilike, prema Kajkićevim tvrdnjama, i traju njihovi bliski susreti, koji su se vrlo vjerojatno odvijali i dok je Grgić bio član SDP-a. Da Grgića ni istrage ne zabrinjavaju previše, jasno je i iz toga što je nakon dvaju spomenutih slučajeva u kojima su istražitelji problematizirali njegove poslove s Petekom grad Nova Gradiška susret s tvrtkom Elektrocentar Petek imao i na projektu “Rekonstrukcija tribina, izgradnja nadstrešnica i rasvjete NK Sloga – faza 2”, čija je vrijednost procijenjena na oko 200 tisuća eura.

Elektrocentar Petek, u kojem je Petek u međuvremenu dao ostavku na sve funkcije, javio se na natječaj grada Nove Gradiške, a kako je njihova ponuda bila najpovoljnija od četiri koje su pristigle, Grgić je mišljenje zatražio i od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje mu je nedvosmisleno objasnilo da ugovor ne mogu potpisati jer su suoptuženi u istom kaznenom postupku. Upućeni u tematiku tvrde da u USKOK-u još postoje operativni materijali koji sadrže poruke iz istrage u slučaju Grgić pa shodno tome i dokaz da je Milanović bio u Grgićevoj kući kada je ovaj bio pod mjerama prismotre. Za dio SDP-ovaca druženja između Grgića i Milanovića nisu neobična, njih dvojica praktički oduvijek pripadaju istoj stranačkoj struji koju danas predvodi Peđa Grbin.

Brojna laskanja

I danas Grgić neformalno podupire tu struju premda više nije član SDP-a, koji je napustio nakon afera i po dogovoru. Da se Milanović i Grgić vole sastajati, moglo se vidjeti i krajem prošle godine, kada je Milanović posjetio Novu Gradišku laskajući gradonačelniku.

“Ovaj grad je primjer toga kako se pametno radi u okviru mogućega. U okviru mogućega Nova Gradiška radi ozbiljan posao i to se vidi na svakom koraku”, rekao je tada Milanović pozivajući na pametnije iskorištavanje novca iz europskih fondova, a kao primjer istaknuo je Tehnološko-investicijski centar u Gradiški koji je otvoren u sklopu realizacije projekta Centra kompetencije za napredno inženjerstvo, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Takvo laskanje pokazatelj je Milanovićeve bliskosti s Grgićem, baš kao i posjet Novoj Gradiški jer je ionako javna tajna da predsjednik ide samo u mjesta u kojima su na vlasti SDP ili njegovi osobni prijatelji. U tom prijateljstvu s kojim je predsjednik možda i prešao granicu valja tražiti jedan od razloga zbog kojih Plenković inzistira na tome da Turudić bude prvi čovjek Državnog odvjetništva.

Treba također znati da se u pozadini krije i to što je nedavno omogućeno da u Hrvatskoj o sukobu nadležnosti između Državnog odvjetništva i Ureda europske javne tužiteljice odlučuje baš glavni državni odvjetnik. Stavi li se to u kontekst ovih druženja, priča postaje još jasnija – ako se pokaže da je Milanović uhvaćen u mjerama dok je bio kod optuženika Grgića, to se može javno objaviti i nanijeti štetu njegovu ugledu, i to baš uoči prvog kruga predsjedničkih izbora. Na inzistiranje DORH-a slučaj se može revitalizirati, ponovno pokrenuti te bi ga tada Turudićevom odlukom preuzeo DORH negirajući nalaz EPPO-a ili ga dovodeći u pitanje uz nove dokaze. Baš se zato i u vladajućim redovima vjeruje kako je to poanta priče o Milanovićevu bojkotu suca Turudića, kojega predsjednik na sve moguće načine nastoji zaustaviti u preuzimanju DORH-a jer se zna da se nitko osim njega ne bi ni usudio pokrenuti ovakav proces.