‘ŠTO JE BABI MILO, TO JOJ SE I SNILO’ Zelenski uvjeren da će Rusi pasti na koljena, no analitičar baš i ne: ‘Ukrajinski problem se uvukao u američko društvo’

Poruke nade i ustrajnosti odjeknule su iz Bijele kuće i Američkog kongresa nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio predsjednika Joea Bidena i najavio kako će se ukrajinska zastava vijoriti iznad svih okupiranih područja u Ukrajini, uključujući i Krim. Optimizam u ovom slučaju možda i nije u potpunosti neopravdan, koliko god se ta tvrdnja činila teško ostvarivom u ovom trenutku, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da je Biden u sklopu novog paketa pomoći za Ukrajinu uključio i sustav protuzračne obrane “Patriot”, koji bi Ukrajincima trebao omogućiti da ublaže ruske udare na energetsku infrastrukturu.

O porukama koje su odaslane sa sastanka u Bijeloj kući, ali i o realnim izgledima da će se ostvariti ambicije Zelenskog, razgovarali smo s geopolitičkim analitičarom Branimirom Vidmarovićem, koji ovaj susret smatra veoma korisnim za Ukrajinu.

“Dobio je sve što je trebao, a to je podizanje ukrajinskog problema na svjetsku razinu. Još jednom je zahvalio Bidenu za pomoć, a to je poruka lojalnosti i partnerstva. Osim toga, ovime se ukrajinski problem uvukao u američko društvo, nakon što je održao govor u Kongresu”, rekao je Vidmarović.

Zelenski je u Kongresu rekao da je pomoć SAD-a njegovoj zemlji ulaganje u demokraciju, a ne milostinja, evocirajući pritom američke napore da poraze naciste u Drugom svjetskom ratu. No, lako je zaboraviti i neugodnu situaciju u kojoj se našao Zelenski ovog ljeta, kada mu je Biden rekao da mora biti “malo skromniji”.

Zelenski je kazao kako je sustav protuzračne obrane Patriot važan korak prema formiranju djelotvornog zračnog štita od ruskih napada. “To je jedini način da terorističku državu lišimo njenog glavnog instrumenta terora – sposobnosti da gađa naše gradove, našu energiju”, rekao je ukrajinski predsjednik.

Kako navodi Vidmarović, sustav Patriot kroz povijest se pokazao kao veoma učinkovit sustav protuzračne obrane.

“Oni su višenamjenski i mogu se koristiti za obranu od prijetnji na zemlji. Robusni su i čvrsti, a da nije tako, ne bi ih kupovala i Poljska”, rekao je.

Kako navodi, Rusi se zbog slanja ovog sustava Ukrajini bune, jer im to može ograničiti kapacitet raketnih napada. Kada bi se instalirao na više lokacija, njihovi raketni napadi bili bi znatno manje učinkoviti. Međutim, Biden je istaknuo da slanje protuzračnog Patriota Ukrajini ne predstavlja eskalaciju rata u toj zemlji jer je riječ o obrambenim sustavima.

“Patriot ne predstavlja eskalaciju, to je obrambeni sustav”, rekao je Biden.

.

1/4. A good video about the MIM-104 #Patriot system, which will soon be in Ukraine. 🧵⬇️#StandWithUkraine #UkraineWillWin #US #UkraineRussiaWar️ #Ukraine #RussiaUkraineWar #Ukrainian pic.twitter.com/iJAswTbYvr

— Albina Fella ✙ 🦝🇺🇦🇬🇧🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇸🍉 (@albafella1) December 22, 2022