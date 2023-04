ŠTO HDZ-ovci KUJU U STROGOJ TAJNOSTI? Plenković nije svjestan koliko je to opasno

Autor: Iva Međugorac

Premijer Andrej Plenković već neko vrijeme svojim javnim nastupima daje naslutiti da se nalazi usred kampanje za parlamentarne izbore, iako još nije poznato kada bi se točno ti izbori o kojima se na veliko govori trebali održati, i hoće li Plenković sa svojim HDZ-om ipak čekati na redovne rokove za raspisivanje izbore. Ono što se već neko vrijeme ipak znade jest da se prije održavanja izbora valja uhvatiti u koštac s izmjenama izbornih jedinica u skladu s onim što nalaže Ustavni sud.

Šeksova radna skupina

Zna to vrlo dobro i premijer Plenković koji je taj posao prepustio radnoj skupini u kojoj se osim ministra pravosuđa Ivana Malenica i osječko-baranjskog župana Ivana Anušića nalazi i HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler, posinak stranačkog doajena Vladimira Šeksa, koji je također član ove radne skupine. No, bez obzira na to što radna skupina postoji oporba njome nije zadovoljna pa tako tvrde da će HDZ-ovci predvođeni Šeksom izborne jedinice slagati po svojoj mjeri i prilagođavati ih sebi, što se u oporbi razumljivo smatra nedopustivim.

I dio HDZ-ovaca nije zadovoljan time što se Šeks ponovno angažirao te kažu da se iza njegova angažmana lako moguće kriju velike ambicije posinka Resslera, koji je jedno vrijeme slovio kao kandidat za Plenkovićeva nasljednika na čelu stranke i Vladu, u slučaju da se premijer doista odluči napustiti hrvatsku politiku nakon idućih izbora. ”Iza Resslerovih ambicija stoji njegova supruga Karla Ressler, on je mlad i nadobudan, ali ona je daleko ambicioznija od njega” tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz vladajućih redova te dodaje kako se i u HDZ-u strahuje od toga da bi Šeksovo i Resslerovo uplitanje u izmjene izbornog zakona moglo rezultirati destrukcijom stranke, što nikome ne bi trebalo biti u interesu, ali kritičari tvrde kako se Šeks i Ressler vode uglavnom vlastitim interesima.





Razdor i u radnoj skupini

Čime god da se vodili, čini se da ni u ovoj formiranoj skupini nema sklada pošto se nisu sastali najmanje dva mjeseca, i pošto Šeks i Anušić ionako nikada nisu bili na istoj valnoj duljini. ”Plenković je Anušića uključio u skupinu radi toga što se on prvotno pobudio kada su krenule najave o smanjenju broja zastupnika po pojedinim jedinicama, premijer je time nastojao kupiti mir, ali ovom radnom skupinom ništa nije dobio”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava da njihovoj stranci zbog ove teme povlačenje po medijima u negativnom kontekstu uopće nije potrebno, već da bi to povlačenje moglo imati negativan efekt.

”Ispada da HDZ želi prisvojiti izborni zakon, to je opasno i bespotrebno, ali Plenković ne djeluje kao da ga to nešto previše zanima i još je k’tome bahat, a to nije dobro’‘, smatra naš sugovornik. Nije tajna da je HDZ na posljednjim dvama parlamentarnim izborima na kojima ih je vodio premijer Plenković relativno dobro prošao, iako je i jedne, i druge izbore obilježio skroman odaziv birača.

To što je HDZ sada odlučio izmjene zakona svesti samo na svoju stranku doista bi se moglo pokazati opasno po vladajuću stranku jer bi takvo što moglo izazvati negativne reakcije među biračima, kao što ih već sada izaziva među oporbenim zastupnicima.

Upozorenja iz oporbe

”Deset klubova zastupnika složilo se oko svih pet prijedloga zaključka koji se odnose na proces donošenja izbornih pravila što pokazuje da se i različite političke opcije mogu sastati i otvoriti politički dijalog o nečemu što predstavlja temelj svake demokracije, a to je izborni sustav”, kazala je nedavno Sandra Benčić iz Možemo koji i jest inicirao usuglašavanje oporbe radi zajedničkog nastupa vezanog uz izmjene zakona po kojima bi se trebali održđati parlamentarni izbori.

Na sastanak su pozvali i Klub zastupnika HDZ-a, kao i njihove koalicijske partnere no oni su se na njihov poziv oglušili. Ne može se reći da takvo odbijanje razgovora u javnom prostoru može imati dobar odjek.

Inače su u pet zaključaka oporbeni klubovi sugerirali da Vlada do konca travnja imenuje stručnu radnu skupinu koja bi radila na nacrtu Prijedloga Zakona o izbornim jedinicama, ali da minimalno jednu trećinu stručnjaka u radnu skupinu imenuje na prijedlog oporbenih klubova, ali i da broj članova radne skupine iz redova političkih stranaka uključuje istovjetan broj vladajuće koalicije i oporbe u Saboru, kao i da radna skupina ne bude u svojem radu liminitana samo potrebom izrade nacrta Zakona, nego da je slobodna i da u slučaju potrebe predlaže i izmjene drugih dijelova izbornog zakonodavstva koje bi dovele do jednakosti težine glasa svakog birača.









Kako se HDZ na sve ove oporbene prijedloge oglušio tako u oporbi sumnjaju u transparentno donošenje ovog zakona, koji se kreira u Šeksovoj radnoj skupini daleko od očiju javnosti, a po svemu sudeći i daleko od očiju koalicijskih partnera budući da je šef SDSS-a Milorad Pupovac otkrio kako izmjene prijedloga zakona o izbornim jedinicama ni oni još nisu vidjeli niti su o njemu razgovarali iako je Pupovac za razgovore i prijedloge itekako zainteresiran.

“Kada se i zašto dogodilo da u hrvatskom političkom životu ni tog minimalnog komuniciranja više nema kakvo smo imali? Zadnje je bilo u vezi s promjenama ustavnog zakona o Ustavnom sudu, odredbama o referendumu, promjenom Ustava – i tu je stalo. A ni to nije daleko doguralo na način na koji bi se to radilo u nekim ranijim sazivima, kojih se ja veoma dobro sjećam”, kazao je šef SDSS-a.