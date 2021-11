ŠTO GRAĐANI MISLE O LIDERIMA ČETIRI NAJVEĆA GRADA? Jedan gradonačelnik može biti zadovoljan, no kako je prošao Tomašević?

Prošlo je šest mjeseci od lokalnih izbora. Malo ili ništa od izbornih obećanja još nismo vidjeli.

Dnevnik Nove TV donosi raspoloženje građana Zagreba, Splita, Osijeka i Rijeke.

Evo što je istraživanje pokazalo.

ZAGREB – SVE JE ISTO, ALI TOMAŠEVIĆ JE BOLJI OD BANDIĆA

Tomislav Tomašević pobijedio je s nikad više glasova, pred njim su bila velika očekivanja. No, ubrzo i veliki problemi. Sada, 6 mjeseci nakon izbora, za 44 posto ispitanika stanje je isto, da je lošije misli 30 posto, a samo 20 posto je optimistično. Ne zna 6 posto.Da je bolje više misle mladi i visokoobrazovani, da je isto smatra generacija od 40 do 60 godina, a da je lošije stariji i oni s osnovnom školom. U odnosu na očekivanja, 53 posto misli da je rad gradonačelnika očekivan, da je lošiji smatra 31 posto, a 9 posto da je bolji. Ne zna 7 posto. U odnosu na svog prethodnika, Tomislav Tomašević je bolji. Misli to 51 posto građana, da je isti smatra 20 posto, a da je lošiji isto tako misli 20 posto. Ne zna 9 posto.

SPLIT – SVE JE ISTO, UZ PULJKA VISOKOOBRAZOVANI

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak više nema većinu, a za Splićane stanje je nakon šest mjeseci isto. Misli to 51 posto građana, da je bolje smatra 25 posto, a lošije 20 posto. Ne zna 4 posto. Da je bolje misli malo više muškaraca i visokoobrazovanih. Da je isto misli generacija od 18 do 41, a da je lošije više smatra starija populacija. Za rad gradonačelnika većina će reći da je očekivan, misli to 53 posto, da je lošiji njih 32 posto, a bolji samo 8 posto. Ne zna 7 posto. Da je bolje misli malo više starija populacija i ona s osnovnim obrazovanjem, a da je isto smatraju visokoobrazovani i generacija od 18 do 41 godine. Žene smatraju da je lošije.

RIJEKA – SDP-OV GRAD S NOVIM GRADONAČELNIKOM – SVE JE ISTO KAO I PRIJE

Nakon šest mjeseci Riječani misle da je stanje u tom gradu isto, i to misli visokih 71 posto, da je bolje smatra njih 12 posto, a lošije također 12 posto. Ne zna 5 posto. Da je bolje uglavnom misle stariji, da je isto oni od 18 do 40 godina, a lošije oni s osnovnim obrazovanjem. Nakon 6 mjeseci većina kaže kao je i rad gradonačelnika očekivan, to misli 61 posto, da je lošiji smatra njih 19 posto, a da je bolji 11 posto. Ne zna 9 posto. Rad gradonačelnika bolje ocjenjuju oni s osnovnom školom, da je isti smatraju visokoobrazovani, a da je lošiji više misle zaposleni. Marko Filipović isti je kao Vojko Obersnel – to misli 59 posto Riječana, da je bolji smatra njih 25 posto, a da je lošiji samo 8 posto. Ne zna 8 posto. Da je isti misle visokoobrazovani, da je bolji generacija od 41 do 60 godina, a da je lošiji malo više misle muškarci.

OSIJEK – GRADONAČELNIK RADIĆ PROBUDIO OPTIMIZAM

OSJEČANI SMATRAJU DA ĆE U 4 GODINE GRADONAČELNIK RADIĆ POKRENUTI GRAD

Kada se građane sva 4 grada pita hoće li do kraja mandata njihov gradonačelnik pokrenuti grad, najveći optimisti su Osječani. Njih 75 posto smatra da će se grad promijeniti, slijede Riječani i njih 59 posto očekuje promjene, promjene očekuje i većina Splićana, njih 58 posto. U Zagrebu promjene na bolje očekuje 58 posto ispitanika.

RADIĆ DOBIVA ČETVORKU, OSTALI TROJKU

Kada bi se ocjenjivali školskim ocjenama, Radić dobiva ocjenu četiri, a ostala trojica gradonačelnika stabilne trojke.

Napomena:

Istraživanje je provela agencija Ipsos na stratificiranom slučajnom uzorku od 500 punoljetnih građana u 4 grada: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, ukupno 2000 ispitanika. Uzorak je po gradu reprezentativan prema spolu, dobi, stupnju obrazovanja i glasanju na lokalnim izborima održanim u svibnju 2021. Istraživanje je provedeno od 24. do 28. studenog 2021. godine. Maksimalna pogreška mjerenja je +/-4,4%.