Što će se dogoditi ako Amerikanci stjeraju Putina u kut? Svijet nije spreman na ovakav scenarij

Autor: Zoran Meter/7dnevno

Ukrajina ostaje ključni globalni geopolitički problem na kojem su opasno zapeli odnosi između Zapada na čelu sa SAD-om i Rusije. Iako je prema svim mjerilima – prije svega geoenergetskim, te geostrateškim, geoekonomskim i drugima – trenutačni razvoj sigurnosnog stanja na Bliskom istoku za globalni mir i stabilnost puno važniji, a po mogućnosti eskalacije i vjerojatniji od Ukrajine, sama činjenica da se na ukrajinskim bojišnicama neposredno sučeljavaju dvije jedine nuklearne velesile dovoljna je za konstataciju iz uvodne rečenice.

Za Rusiju je, o tome se slažu svi ozbiljni zapadni analitičari, ukrajinski rat egzistencijalno pitanje, dok ga za SAD isto takvim prikazuje Bidenova administracija iako on to nikako nije. Taj je rat za Ameriku, puno više od sigurnosne ugroze, stvar prestiža ili, kako to voli u posljednje vrijeme ponavljati Biden govoreći o nužnosti sprečavanja Putinove pobjede u ratu, što je veliki otklon od donedavne retorike o nanošenju strateškog poraza Rusiji, on odašilje važne signale.

Tako bi, prema Bidenu, Putinova pobjeda bila “signal Kini i drugim diktatorskim režimima u svijetu da mogu činiti što hoće”, da je zapadna moć ustuknula pred Putinom, da bi to bio smrtonosan udarac za svjetsku demokraciju i što sve ne.

Ali kako god bilo, Rusija nije napala ni SAD niti bilo koju članicu NATO saveza da bi to za ove bilo egzistencijalno pitanje na koje bi u skladu sa savezničkim odnosima bile prisiljene na zajednički vojni odgovor. Sve izvan toga svodi se isključivo na hipoteze da bi se nešto jednom možda moglo dogoditi pod određenim uvjetima i sl. Ali tako se može ići unedogled u mnogim stvarima i pitanjima, a to nas u konačnici ne bi dovelo nikamo.

Činjenica je da je Bidenova administracija – iza koje nedvojbeno stoji tzv. duboka država – odlučila ukrajinskim ratom dugoročno iscrpljivati Rusiju s konačnim ciljem njezina prihvaćanja mira pod američkim uvjetima i smještaja Rusije tamo gdje Washington smatra da joj je mjesto u globalnom poretku stvari.









Globalna dominacija

Kako je prošlog tjedna u svom javnom obraćanju rekao Putin, Amerikanci su sve vrijeme od 2014. znali da Rusija ne može ostati imuna na ono što se događa u Ukrajini. “Da nismo reagirali”, rekao je dalje Putin, “polako bi nastavili gristi sve uz rusku granicu” i stjerali bi Rusiju u kut. I uz spoznaju da ćemo vojno intervenirati, nastavio je dalje Putin, “nisu željeli spriječiti ovaj rat. A zapravo je bila dovoljna samo izjava da Ukrajina neće ući u NATO”, konstatirao je.

Sve američke administracije, počevši s onom Billa Clintona 90-ih godina, usprkos upozorenjima, pa i vrlo ozbiljnima, analitičara iz redova tzv. realista da to ne čine jer će pogriješiti – krenule su u realizaciju širenja NATO saveza usprkos raspadu SSSR-a, tj. pobjedi SAD-a u hladnom ratu.

One su primarno naglašavale važnost općih prava i sloboda i time ih prvi put izdigle iznad razine klasičnih sigurnosnih pravila kojima se primarno pazilo da se kritično ne povrijede interesi suparničke strane, što bi onda moglo biti povod za međusobni sukob. Završetkom hladnog rata potonja je “doktrina” odbačena jer se ocijenilo da Rusija, prepuna vlastitih problema nakon raspada 70-godišnje zajedničke sovjetske države, više ne predstavlja ozbiljnu prijetnju i da je nastupilo vrijeme za uspostavu potpune američke globalne dominacije u svim sferama – vojnim, ekonomskim i financijskim.









Iako su naznake, čak i one vrlo ozbiljne poput Putinova govora na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji 2007., da se Rusija s takvim načinom razmišljanja i širenjem NATO-a na istok ne slaže, iz Moskve u Washington stizale sve češće – nije ih se željelo uzimati u obzir. Danas smo zato tu gdje jesmo. Biden je dodatno zaoštrio retoriku navodima da će Rusija nakon vojne pobjede u Ukrajini vjerojatno napasti neku od istočnih članica NATO saveza i da će zbog toga SAD morati dodatno ojačati vojne efektive na njegovu istočnom krilu s ciljem sprečavanja istog, jer bi, u suprotnom, SAD morao vojno reagirati, tj. zaratiti s Rusijom.

Novi pritisak

Štoviše, sada se u Washingtonu aktivno promiču teze da je za SAD jeftinije nastaviti pružati vojnu pomoć Ukrajini i tako spriječiti rusku pobjedu nego ulagati golema sredstva u jačanje europske obrane, i to godinama. Vjerojatno su ove izjave primarno plasirane u svrhu novog pritiska na Kongres s ciljem njegove deblokade Bidenova prijedloga nove proračunske pomoći za Ukrajinu u iznosu od 61,4 milijarde dolara.

Dakle, Bidenova administracija inzistira na nastavku rata. Štoviše, nedavno je šef Pentagona, ministar obrane Lloyd Austin, na izvjesnoj sigurnosnoj konferenciji, prvi put Rusiju otvoreno nazvao “neprijateljem”. Taj se izraz upotrebljava isključivo prema državama s kojima se vodi ili planira voditi rat, dok je dosad u službenom optjecaju najčešće korištena riječ “suparnik”.

Međutim, Amerika s Rusijom definitivno ne želi ratovati, ali je itekako želi “držati za uzde” ukrajinskim sukobom. Washington je u svakom slučaju u dobitničkoj poziciji čak i ako Rusiju ne uspije strateški poraziti jer će preko Ukrajine još dugo u podređenom položaju moći držati EU, a Rusiju od njega dugoročno odrezati.

Ali i dalje će, dugoročno, ukrajinski rat nastojati držati živim, o čemu svjedoče i najnovije najave Washingtona da je sada nužno opet naoružati Ukrajinu da bude sposobna za novu protuofenzivu iduće godine. Biden je rekao kako je nužno da Ukrajini SAD nastavi pružati pomoć “cijelo proljeće, ljeto i jesen”. Zlobnici bi rekli – do američkih izbora, koji se održavaju 5. studenoga 2024.

U svojim ranijim analizama na temu ukrajinskog rata ukazivao sam na to da Rusija u njemu ne može biti poražena. Govoreći o opasnosti od eskalacije, također sam tvrdio kako do nje neće doći dok god Moskva smatra da rat može držati pod kontrolom i ostvariti svoje ključne sigurnosne ciljeve. Ali u trenutku kada bi Rusija shvatila da zbog golemog angažmana Zapada na strani Ukrajine njoj prijeti vojni poraz, ona bi bila spremna na uporabu nuklearnog oružja. Jer čemu ono, onda, zapravo i služi? Za ukras ili nečiji hobi? Ali to bi ipak bile preskupe igračke.

Rizičan stav

Niti jedna nuklearna velesila u za sebe egzistencijalnom ratu ne može biti poražena i to je pravilo za koje svi oni koji to moraju znati dobro znaju. Da je Rusija spremna na uporabu nuklearnog oružja ako to osjeti potrebnim u pogledu Ukrajine i da SAD ne želi zbog te zemlje ulaziti u nuklearni rat, govori i tekst Petera Schroedera objavljen u američkom utjecajnom mediju Foreign Affairs pod naslovom “The Real Russian Nuclear Threat”.

Autor je viši suradnik u Transatlantskom sigurnosnom programu pri Centru za novu američku sigurnost. Od 2018. do 2022. bio je glavni zamjenik nacionalnog obavještajnog časnika za Rusiju i Euroaziju u Nacionalnom obavještajnom vijeću i pripadnik glavne obavještajne službe CIA-e.

U tekstu se najprije govori kako je nakon početne zabrinutosti u prvoj fazi ukrajinskog sukoba da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje Washington došao do zaključka da se to neće dogoditi, da Putin blefira, da su rizici i za njega i Rusiju preveliki i slično. Međutim, autor upozorava kako je riječ o pogrešnom i rizičnom stavu i da je Rusija pod određenim, za sebe neugodnim okolnostima, spremna na uporabu nuklearnog oružja, pri čemu smatra kako ga možda neće upotrijebiti protiv Ukrajine, već po zemljama NATO saveza.

Autor kaže: “Američki dužnosnici sigurno ne žele da Moskva posegne za nuklearnim oružjem…. Kao rezultat toga, pokušali su uplašiti Rusiju prijeteći ‘katastrofalnim posljedicama’, kako je Bijela kuća rekla u rujnu 2022., ako Putin upotrijebi svoj nuklearni arsenal. Ali takva upozorenja vjerojatno neće odvratiti ruskog predsjednika. Putin će ovu prijetnju shvatiti kao blef. On zna da u konačnici Washington ne želi riskirati nuklearni sukob zbog Ukrajine. On je duboko predan pobjedi u Ukrajini, do te mjere da bi mogao odlučiti brzo eskalirati čak i ako vjeruje da Sjedinjene Države ozbiljno misle odgovoriti silom.”

Konačni dogovor

“Vjerojatno će dovesti u pitanje ozbiljnost bilo kakve prijetnje SAD-a i pretpostaviti da će Washington na kraju izabrati kompromis radije nego pokrenuti nuklearni napad na samu Rusiju, što bi moglo dovesti do nuklearnog odgovora na tlu SAD-a. Nažalost, istina je da Washington ne može spriječiti Putina da eskalira situaciju do točke u kojoj ne koristi nuklearno oružje zbog sukoba u Ukrajini. Iako Putin neće olako shvatiti takvu eskalaciju niti zanemariti ozbiljne rizike za Rusiju, on vjerojatno očekuje da će moći pobijediti u ‘ratu volje’ suočen s nuklearnom krizom.”

Peter Schroeder pritom daje svoju recepturu za sprečavanje takvog scenarija, koja je, prema mom mišljenju, jednako tako nerealna kao i uvjeravanja da se Rusija zbog Ukrajine boji eskalacije.

Smatram je ili nedovoljnim poznavanjem aktualnog stanja u ruskom društvu ili pak potrebom za određenim dodvoravanjem američkoj prevladavajućoj struji s ciljem da se pritom ipak ukaže na ozbiljnost stanja i potrebu mijenjanja dosadašnje politike koja ne vodi ničemu drugom doli međusobnoj konfrontaciji nuklearnih velesila koja je pri sadašnjem političkom diskursu neizbježna.

Tako autor kaže: “Stoga, ako Washington želi izbjeći nuklearni sukob, mora krenuti drugim putom. Američki kreatori politike moraju slijediti politiku usmjerenu na potkopavanje ruskog donošenja odluka. Tako da, ako Putin naredi eskalacijske korake, naići će na unutarnji otpor. To znači da trebamo pokušati osnažiti ruske dužnosnike koji žele spriječiti svaki Putinov pokušaj upotrebe nuklearnog oružja. To neće biti lako s obzirom na to da su američko-ruski odnosi toliko loši da stvari jednostavno ne mogu biti gore. Ali Washington može započeti s bližom interakcijom s Moskvom, koliko god to sada mrsko izgledalo. Jedini način da američki dužnosnici, uključujući i one u obavještajnoj zajednici, kultiviraju neslaganje među ruskim dužnosnicima jest da uspostave izravnije kontakte s njima.”

Ne može se računati na ruske dužnosnike

Autor također navodi kako Washington treba pronaći mehanizme da se izbjegne percepcija ruskog poraza i da se dođe do konačnog dogovora. Tako kaže: “Sjedinjene Države također trebaju uvjeriti ruske dužnosnike da postoji put iz Ukrajine koji ne završava ni pobjedom ni ponižavajućim porazom. Washington bi, primjerice, mogao predložiti da se samo najviši ruski dužnosnici kazne za SVO, da se ograniče sve reparacije Ukrajini i da postoji put za ukidanje sankcija Rusiji i dopuštanje državi da se vrati u zajednicu nacija. Međutim, nema potrebe jasno objašnjavati što će točno takav rezultat podrazumijevati. Najviši ruski dužnosnici jednostavno moraju znati da njihov izbor nije između kapitulacije i nuklearne eskalacije.”

Nakon toga i sam iskazuje sumnju u ono što predlaže pa navodi: “Međutim, Sjedinjene Države ne mogu računati na to da će ruski dužnosnici spriječiti Putina da upotrijebi nuklearno oružje. Sjedinjene Države moraju istovremeno okupiti neutralne države kako bi prisilile Moskvu da odustane od eskalacije. Moraju prisiliti te države da u svojoj komunikaciji s ruskim dužnosnicima jasno daju do znanja da je svaka uporaba nuklearnog oružja protuzakonita i da će ih to dovesti do prekida svake izravne, pa čak i prešutne potpore ruskim vojnim težnjama.

Javna upozorenja Kine i Indije protiv nuklearnih napada bila su pozitivan znak, ali ove i druge zemlje poput Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije koje pomažu u održavanju ruskog gospodarstva mogu učiniti više. I trebali bi to učiniti. Nuklearni udar je opasna igra, posebno s autoritarnim vođom poput Putina. Sada nije vrijeme za samozadovoljstvo. Da bi svijet spriječio nuklearni rat, države će morati uvjeriti Moskvu da pobjeda u Ukrajini jednostavno nije vrijedna cijene odvođenja planeta na rub — ili nečeg goreg.”

SAD sprečava prijedloge

No u današnjem sluđenom svijetu, i kada su sve maske skinute s lica, znatan broj zemalja tzv. Globalnog juga istinski ne želi ruski poraz ne samo u ratu s Ukrajinom nego i u globalnom sukobu sa Zapadom. One Rusiju danas doživljavaju, ne zbog svoje simpatije ili ljubavi prema njoj, čega najčešće nema, kao protutežu i jedinu zemlju svijeta koja se može vojno suprotstaviti zapadnoj hegemoniji i samovolji.

Ta se samovolja danas najbolje vidi u pogledu izraelskog rata u Gazi, gdje, prije svega Sjedinjene Države Izraelu dopuštaju baš sve vezano uz način provedbe rata, i gdje u oči bodu dvostruka mjerila kada je riječ o kritikama izraelskih zločina nad civilnim stanovništvom i onih ruskih u Ukrajini. SAD redovito sprečava sve prijedloge rezolucija kojima se čak i ne osuđuje Izrael već isključivo traži humanitarni prekid vatre, pri čemu sve češće u UN-u ostaje usamljen ili pak uz potporu predstavnika Izraela i nekolicine egzotičnih državica, uz nešto onih neutralnih iz sastava EU-a ili NATO saveza.

Klasični pritisci

Dakle, računati da će Globalni jug, na čelu s Kinom i Indijom, vršiti pritisak na Moskvu da završi ukrajinski rat na način koji njoj ne bi odgovarao nerealno je. Nekima od zemalja Globalnog juga međusobna okupiranost pozornosti jednih na druge, štoviše, čak i odgovara jer time jačaju svoje geopolitičke pozicije i to im daje prostora za “trgovanje” interesima – tu prije svega mislim na Tursku i bogate arapske zaljevske monarhije.

Naime, njih ne žele izgubiti ni Zapad ni Rusija s obzirom na njihovu sve veću težinu i ulogu u svijetu općenito, a toga su one itekako svjesne. Ruska invazija na Ukrajinu iz temelja je preokrenula svijet i dovela do njegove nove geopolitičke konfiguracije, pri čemu uopće nije isključeno da je Moskvi i njezinim saveznicima i partnerima to i bio primarni cilj. Jer Rusiji u konačnici ne znači ništa koliko će dobiti ukrajinskog teritorija a obzirom na to da i svog ima previše, već joj je važno jedino da ta zemlja ne uđe u NATO i postane platforma za vječno zapadno iscrpljivanje Rusije. Ta je platforma postojala i prije ruske invazije: dovoljno je sjetiti se rusko-ukrajinskih “plinskih ratova” ili pak unutarnjih sukoba Kijeva i proruskih regija na jugoistoku Ukrajine na koje Moskva nije mogla okretati glavu.

U tim i takvim okolnostima Sjedinjene Države pod vodstvom Bidenove administracije, ako žele osigurati svoju dominaciju i jednopolarni svijet pod svojim vodstvom, nemaju više ni mogućnosti ni vremena za diplomatske aktivnosti, igre, uvjeravanja i klasične pritiske “mrkvom i batinom” na koje smo se već odavno navikli. Jer jedino što se u svijetu danas priznaje jest gola sila – dakle, ona vojna, koja sve rješava i koja “čisti prostor” za kasnije diplomatske aktivnosti koje obično samo formaliziraju stanje na terenu. Ali, prema mnogim analitičarima, uključujući sve više i one američke, Biden se previše “zaigrao” pokrenuvši istodobni sukob s Rusijom i Kinom, koje pak sve više javno demonstriraju svoje “partnerstvo koje je veće od savezništva”.

Četiri problema

Prema planovima Washingtona, NATO i EU trebali bi preuzeti odgovornost za dugogodišnje pomaganje Ukrajini u ratu s Rusijom, dok bi Washington trebao prebaciti sve efektive na Daleki istok za razračunavanje s Kinom skupa s tamošnjim saveznicima i partnerima.

Međutim, pojavila su se četiri važna problema: ruski čvrsti “ostanak na nogama” koji prijeti prevelikim iscrpljivanjem Zapada u odnosu na očekivane dividende bliskoistočna kriza zbog izraelskog rata u Gazi blokada Kongresa proračunskih sredstava za Ukrajinu nepostizanje dogovora unutar EU-a o nastavku financiranja Ukrajine odobravanjem rastezljivog paketa pomoći u visini od 50 milijardi eura.

Europska unija je 20. prosinca isplatila Ukrajini posljednju tranšu paketa financijske pomoći vrijedne više milijardi eura, ostavljajući je bez financijskog spasa od siječnja iduće godine. EU je tijekom 2023. svakog mjeseca slao 1,5 milijardi eura Kijevu u svrhu osiguranja makroekonomske stabilnosti i obnove kritične infrastrukture koju je uništila ruska vojska.

Kako bi se osiguralo da Ukrajina ima predvidljiv, dugoročni prihod, Europska komisija je predložila spomenuti paket od 50 milijardi eura do 2027., ali ga je na summitu EU-a vetom blokirala Mađarska usprkos činjenici da je za tu mjeru glasalo 26 od 27 čelnika država članica. Odluka je značila dodatni veliki udarac ukrajinskom predsjedniku Zelenskom, samo nekoliko dana nakon što nije uspio uvjeriti američke zakonodavce da odobre spomenutu 61 milijardu dolara vrijednu pomoć za njegovu zemlju.

Nakon početka ruske invazije 24. veljače 2022. EU je Ukrajini osigurao oko 85 milijardi eura financijske, humanitarne, hitne proračunske i vojne pomoći. Stanje je vrlo neizvjesno, osim Ukrajine i za EU, kojem, očito, ako se nešto radikalno ne promijeni, predstoji sudbina pretvaranja u klupko omotano bodljikavom žicom koje se kotrlja uzduž ruske granice iščekujući svaki čas početak velikog rata, zbog čega se treba neprestano naoružavati.

Nova formula

Kad je riječ o novoj bliskoistočnoj krizi, koja je počela ratom između Izraela i Hamasa nakon njegova brutalnog terorističkog napada na Izrael 7. listopada – stvari postaju sve kompliciranije pa eskalacija i dalje nije isključena.

Washington zato Izraelu mora osiguravati sve više novca i vojne pomoći u uvjetima kada u američkoj javnosti ubrzano raste otpor izraelskoj politici zbog operacije u Gazi, ali također sve više novca treba i za američke snage koje su sada poslane u regiju radi zaštite samog Izraela. Isto tako, novca treba i za one, ondje već otprije stacionirane američke snage koje su izložene sve češćim napadima proiranskih organizacija u Iraku i Siriji.

SAD želi spriječiti eskalaciju jer im ona u sadašnjim geopolitičkim okolnostima nikako nije u interesu s obzirom na to da bi se u nju morale aktivno vojno uključiti na strani Izraela, a to je i preskupo i sve više nepopularno. Formula novog američkog uvlačenja u rat za Bidena bi u izbornoj godini izgledala katastrofalno: nakon povlačenja iz Afganistana uvukao je SAD u dva još veća i opasnija sukoba – onaj ukrajinski i bliskoistočni, uz opasnost otvaranja i trećeg fronta s Kinom oko Tajvanskog tjesnaca.

Zbog novonastalog stanja Sjedinjene Države odlučile su pokrenuti međunarodnu pomorsku operaciju “Prosperity Guardian” pod svojim vodstvom u Crvenom moru, a službeno je startala 21. prosinca. Okuplja sljedeće zemlje: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Bahrein, Kanadu, Francusku, Italiju, Nizozemsku, Norvešku i Sejšele. Iako ju je Pentagon još početkom prosinca najavljivao u puno širem formatu koji uključuje između ostalih i arapske zemlje poput Saudijske Arabije i Egipta – one se nisu priključile. Posebno je to zanimljivo za Egipat koji sada i sam trpi gubitke s obzirom na smanjeni promet Sueskim kanalom koji on kontrolira i kojim prolazi oko 12 posto ukupnog svjetskog brodskog prometa.

Okrnjena koalicija

Nedvojbeno je riječ o njihovu protivljenju američkoj potpori izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi pa navedena multinacionalna koalicija izgleda prilično okrnjeno i zapravo je svedena na zapadne saveznike, uz nevažne “ukrase” poput malog Bahreina i još manjih Sejšela. Iako je nedvojbeno formirana velika pomorska i zračna sila s čak dva američka nosača zrakoplova, bez Arapa ona izgleda intervencionistički, a što joj nikako nije namjera. Kako će se ona suprotstavljati Hutima, raspršenima po vrletima Jemena i jako dobro naoružanima čak i respektabilnim raketnim naoružanjem srednjeg dometa i koje nije uspjela poraziti ni saudijsko-emiratska i šira vojna koalicija uz golemu vojnu pomoć SAD-a još od 2015. – zapravo nitko ne zna. Zna se samo da je bilo kakva kopnena operacija isključena.

Maglovitost oko spomenute koalicije pojačava i vijest da je Španjolska odbacila američke tvrdnje kako i ona sudjeluje u međunarodnoj operaciji, rekavši kako ona neće sudjelovati ni u kakvim operacijama koje nisu pod vodstvom NATO saveza. Štoviše, u španjolskim se medijima pojavila vijest i da je Madrid vetom spriječio da cijeli EU službeno bude dio spomenute koalicije.

Istodobno, prošlog je tjedna u Pekingu održan sastanak iranskih i saudijskih zamjenika ministara vanjskih poslova. Vjerovali ili ne, na njemu se spominjala i mogućnost uspostave zajedničkih saudijsko-iranskih pomorskih patrola.

Zasad to još izgleda kao znanstvena fantastika, ali u današnjem sluđenom svijetu više ništa nije isključeno. U međuvremenu su Huti najavili da će Crveno more pretvoriti u “groblje brodova”, Stoltenberg 21. prosinca izjavljuje da je Rusija doživjela “strateški poraz” u Ukrajini, a Sergej Lavrov krstari Magrebom i s tamošnjim najvećim zapadnim saveznikom Marokom dogovara suradnju unutar Rusko-arapskog foruma, nakon čega posjećuje isto tako prozapadni Tunis koji žestoko napada izraelsku politiku. Pa neka se netko sada u svemu ovome snađe i tvrdi da će na kraju biti baš onako kako on misli.