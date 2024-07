Što će reći tužitelji iz EU? Otkrivene nepravilnosti u projektu kojim se Plenković hvalio Ursuli

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Ured državne revizije nedavno je Saboru poslao izvješća među kojima je i ono o obavljenoj reviziji u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nju već godinama vodi HDZ-ov župan Blaženko Boban. Sada mu stiže nalaz državne revizije koja je u jednom od najznačajnijih europskih projekata u županiji pronašla ozbiljne nepravilnosti. Nije isključeno da je izgradnja projekta dodijeljena na namještenom, neregulranom natječaju.

Riječ je o najvećem trening-centru za vatrogasce u ovom dijelu Europe – Nastavnom regionalnom središtu za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici. Projekt je pokrenut u lipnju 2021., a nedavno ga je premijer Andrej Plenković posjetio u društvu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Plenković je bio i na obilježavanju početka radova.

Inače, obavljenom revizijom za 2022. u Splitsko-dalmatinskoj županiji utvrđene su nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnjih kontrola, računovodstveno poslovanje i financijske izvještaje, rashode i izdatke, raspolaganje i upravljanje imovinom te javnu nabavu.

104 i 400 godina

Trening-centar za vatrogasce provjeravan je u sklopu provjera javne nabave, a nepravilnosti koje su utvrđene odnose se na rokove jamstva za otklanjanje skrivenih nedostataka. Oni su, utvrdili su revizori, određeni na nevjerojatnih 104 i 400 godina. Koja tvrtka može tako dugo jamčiti popravke na projektu i tko im može vjerovati, odnosno prihvatiti takvo jamstvo u ponudi? Otvarajući gradilište, Anđelko Janković, direktor tvrtke Dom Commerce d.o.o. iz Podstrane, koja je izvođač radova, rekao je da se u dalmatinskom kršu radi široki iskop u funkciji izrade glavnog objekta i izgradnje pristupne prometnice.

“Žestoki su to radovi u kamenom živcu”, rekao je tada. Izgradnja ovog projekta sufinancirana je bespovratnim sredstvima u sklopu projekta FIRESPILL iz prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska. Nastavno regionalno središte za osposobljavanje operativnih snaga sustava vatrogastva u Vučevici postat će važan dio Strategije nacionalne sigurnosti RH i sustava domovinske sigurnosti koji povezuju sve sastavnice koje mogu u različitim prirodnim katastrofama dati svoj doprinos, a posebice osnaženo vatrogastvo, najavljivano je tada iz Splitsko-dalmatinske županije.

S tog mjesta koordinirat će se postupanje, ali i educirati i osposobljavati osoblje u području zaštite od prirodnih i drugih nesreća.

Središte će imati ispostavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Kuli Norinskoj, čija je svrha također prevencija od požara i ostalih opasnosti na području doline Neretve i okolice. Ta će dva središta u Hrvatskoj uspostaviti trajnu prekograničnu suradnju s Trening-parkom Belvedere di Fabriano iz talijanske regije Marche.

Više izvora

Kada je lani Ursula von der Leyen došla u Hrvatsku, premijer Plenković odveo ju je upravo u Vučevicu. Mislio je valjda da je to sjajan europski projekt čijom se realizacijom može mirne duše pohvaliti. Von der Leyen je ondje naglasila kako je lijepo što se na ovakvim projektima i suradnjama vidi europski duh. “Ovo je Europa koja živi i koja djeluje. Lijepo je čuti kako su svi, od vrha do samih vatrogasaca, zapeli kako bi ovaj vatrogasni centar bio izgrađen i ustrojen te kako bi se moglo djelovati.”









Plenković je pak istaknuo brojne iskorake koji su učinjeni u poboljšavanju institucionalnog ustroja hrvatskog vatrogastva. Hrvatska vatrogasna zajednica je iz statusa udruge postala središnji državni ured. Konsolidirani su i proračunski izdaci, uložena znatna sredstva u tehničku opremu preko Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.









“Cilj projekta bio je povećanje kapaciteta organizacija hitnih službi u svrhu poboljšanja prekogranične učinkovitosti kod rješavanja prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, smanjujući izloženost stanovništva utjecaju opasnosti te povećavajući sigurnost hrvatskog i talijanskog Jadranskog bazena poboljšavanjem mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u hitnim slučajevima”, izjavio je Plenković lani u rujnu dok je s Ursulom von der Leyen bio u Vučevici. Kada je u veljači ove godine posjetio gradilište, ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlić potvrdio je da je do tada za izgradnju i opremanje trening-centra potrošeno 11,6 milijuna eura, a nastavak zahtijeva još oko 19 milijuna eura, koji će se osigurati iz više različitih europskih izvora.

Skriveni nedostaci

“Ovaj projekt jedan je od najprepoznatljivijih prekograničnih projekata u posljednjih deset godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji. Priznanje mu je dala i sama predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je posjetila centar i time potvrdila njegovu važnost. Vizijom koju je imala vatrogasna zajednica, u suradnji s talijanskim partnerima, došli smo do pola posla i sada, u skladu s projektom, ostaje nam podići još dvije blokovske zgrade. Pronašli smo način na koji ćemo osigurati daljnje financiranje ovog projekta. Nominirat ćemo ga kao strateški projekt u sklopu programa ‘INTERREG Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora’, te ćemo tako proširiti njegov utjecaj i koristi i na druge zemlje. Bit će to sam vrh kvalitete obuke i smještaja u ovom dijelu Europe. Ostatak financiranja osigurat ćemo iz Programa konkurentnost i kohezija i time zatvoriti financijsku konstrukciju projekta”, rekao je Erlić.

“Ovdje je riječ je o najsofisticiranijoj opremi, poligonima s požarnom kućom i trening-galerijom gdje će se provjeravati i unapređivati fizička spremnost. Centar nije zamišljen samo za edukaciju nego i za podizanje spremnosti i kompletne požarne preventive, a važno je istaknuti i dio u kojem centar ima međunarodni značaj. Posljednjih nekoliko godina osposobljavamo vatrogasce iz Europe u gašenju šumskih požara, za što je ovaj centar zamišljen kao centar izvrsnosti, i već smo potpisali sporazum s vatrogasnom zajednicom Baden Wurttemberg. Važno je napomenuti da smo i nastavna baza splitskog FESB-a i forenzike, što u tom dijelu iznimno pridonosi praktičnom aspektu učenja”, objasnio je Ante Ivanović, voditelj organizacije, međunarodnih poslova i projekata EU-a.

Nakon svih tih pohvala stiže nalaz revizora koji su u prvom dijelu projekta pronašli nepravilnosti. “Županija je provela otvoreni postupak javne nabave te s izabranim ponuditeljem u lipnju 2021. zaključila ugovor kojim je utvrđen jamstveni rok za otklanjanje skrivenih nedostataka od 102 godine. Prema dokumentaciji o nabavi kriterij izbora ponuditelja jest ekonomski najpovoljnija ponuda po cjenovnom kriteriju i duljini jamstvenog roka za otklanjanje skrivenih nedostataka. Taj rok ne može biti kraći od dvije godine te se ponuđeni jamstveni rok uvećava za dvije godine”, rekonstruirali su revizori detalje iz spornog natječaja. Potvrdili su, doduše, da maksimalni rok nije utvrđen, no njegova duljina donosila je do 20 bodova onima koji su se prijavili na natječaj.

Maksimalni rok

Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda iz ožujka 2021. izabrana tvrtka uz koju se javilo još devet ponuditelja bila je druga po povoljnosti cijene. No jamstveni rok bio je 100 godina. Ostali su nudili jamstvo od tri do osam godina. U drugom dijelu natječaja isti ponuditelj kao jamstveni rok naveo je 402 godine. To znači da bi za prvi dio projekta jamčili do 2125. godine, za što su i uplatili polog u iznosu 252.633 eura. Ta je jamčevina evidentirana i u poslovnim knjigama županije.

Za drugi dio trening-centra – jednu zgradu i dva poligona – jamčili bi do 2425. godine. I za taj period su, prema natječajnoj dokumentaciji, uplatili jamčevinu od 94.940 eura “Državni ured za reviziju smatra da rokovi jamstva od 102 i 402 godine, u kojima izvođač radova jamči otklanjanje skrivenih nedostataka, nisu realni.

Državni ured za reviziju preporučuje u dokumentaciji o nabavi, između ostalog, utvrditi maksimalni rok jamstva za otklanjanje skrivenih nedostataka koji ponuditelji mogu ponuditi, i to tako da se odredi takav rok u kojem je realno očekivati da izabrani ponuditelj može izvršiti obveze u vezi s otklanjanjem skrivenih nedostataka”, upozorili su revizori. Drugim riječima, nerealni jamstveni rokovi izgledali su im kao moguća podloga za manipulaciju natječajem, i to baš u projektu koji se financira europskim novcem. Zato nam ostaje vidjeti hoće li europsko tužiteljstvo reagirati na ovaj nalaz revizije. Iz Županije su, pak, poručili kako nalaz revizije prihvaćaju.