ŠTO ĆE NA OVO REĆI BANOŽIĆ? Policija došla deložirati ‘kraljicu parfema’, ona im zalupila vrata u lice

Autor: L.B.

Nakon što je dvoje policijskih službenika u četvrtak ujutro oko 11 sati pokucalo na vrata državnog prostora u Dežmanovoj 2, koji koristi obitelj Rodić, ženska osoba otvorila je vrata, kazala da je uzrujana te ih potom zatvorila.

Potom su se policajci idućih 10 minuta potrudili s njom dalje razgovarati, no to im nije pošlo za rukom, pa su popisali novinare i snimatelje koji su stajali ispred te nakon nekoliko telefonskih poziva otišli. Neslužbeno se moglo čuti da je bila planirana deložacija iz tog prostora, no to nitko nije i službeno potvrdio, piše Jutarnji.

Međutim, tvrtka koja je imala ugovor za korištenje tog prostora s Državnim nekretninama otišla je u stečaj te je obrisana iz sudskog registra i više ne postoji. S njom se brišu i sudski postupci koje je država vodila s tom tvrtkom, kao i milijunski dugovi koji su prema državi ostali.





Banožićevi problemi

No, ovo je samo jedan od prostora kojim se koristi obitelj Rodić, budući su u posjedu tri državna prostora i jednog u vlasništvu Grada Zagreba. Svi se prostori nalaze u strogom centru Zagreba, a dugovi za njihovo korištenje do sada premašuju četiri milijuna kuna.

Podsjetimo, upravo zbog obitelji Rodić, ministar obrane Marijo Banožić uvalio se u velike probleme, a prouzrokovala mu ih je dijelom zviždačica Maja Đerek koja je nedavno u USKOK-u dopunila kaznenu prijavu koju je još početkom godine podnijela protiv bivše šefice tvrtke Državne nekretnine Renate Sabo i drugih koje smatra odgovornima za nezakonito pogodovanje ministru Banožiću, kojega je u dopunjenoj prijavi i službeno kazneno prijavila zbog niza malverzacija iz vremena kada je obnašao dužnost ministra državne imovine.

Rodići u fokusu

Tada je, kako se navodi u prijavi, svojim osobnim odlukama i utjecajem praktički oštetio državu za višemilijunske iznose, čime je počinio cijeli niz kaznenih djela, od zloporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja pa sve do trgovanja utjecajem.

U središtu te kaznene prijave nalazi se upravo pogodovanje zagrebačkoj poduzetničkoj obitelji Rodić u slučaju nekoliko državnih prostora u središtu glavnog grada, u Ulici Franje Petrića, u Dežmanovom prolazu, u Tomićevoj ulici, na Dolcu…