Što bi se dogodilo kad bi Kolinda skočila s Patrije kao Milanović? Kolinda se narugala Milanoviću, a on joj je uzvratio

Autor: Dnevno

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović komentirao je kritike aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Zadru, kako je Milanović poznat po svom padu s Patrije i servisu MIG-ova.

“Neka ona pokuša skočiti s Patrije na beton s visine od tri metra, pa onda možemo razgovarati. Ovo drugo je već komentirao Kotromanović, koji je pravi ratnik i pravi vojnik i ministar”, rekao je. Ustvrdio je kako je aktualna predsjednica koja se bori za novi predsjednički mandat “danas bježala od novinara i nije se htjela suočavati s istinom”.

“U kampanji se može malo pretjerivati i nadmudrivati, ali lagati ne smiješ. Ovom se temom nastoji izbjeći razgovor o puno važnijoj temi, a to je činjenica da su dva mjeseca podaci o kriminalu i krijumčarenju oružja zrakoplovima HV-a sakrivani od javnosti, što znači da su dva mjeseca ona i Krstičević to zataškavali. A šutjeli su jer je procijenjeno da će to štetiti njezinoj kampanji i razotkriti u kakvom se kaosu nalazi sustav”, ustvrdio je Milanović i dodao: “Priče s MIG-ovima su čiste kao djetinja duša. Da aferu novinarka nije iščeprkala, bio bi to slučaj kao s Trumpom i pomoći Ukrajini. Budući da je ministar obrane nekorektan i neargumentiran, sada moram spomenuti i njega”, izjavio je Milanović.

Na pitanje kako bi on riješio tu aferu da je predsjednik, odgovorio je kako bi je riješio istog trenutka kada bi za nju saznao. To se može dogoditi, čak i u američkoj vojsci, ali se mora reagirati istog trena, rekao je.

Milanović je ustvrdio da takvih afera nije bilo je on bio premijer, a Kotromanović ministar, jer se onda drukčije radilo.





Prema njegovim riječima, predsjednica se hvalila da je zvala Državno odvjetništvo jer je nezadovoljna njihovom reakcijom, i to je usporedio s ‘postupkom Trumpa’.

Komentirajući arbitražu sa Slovenijom, Milanović je rekao kako Sloveniju vidi kao prirodnog partnera Hrvatske, iako su, ocjenjuje, odnosi sada gori nego ranije. Poznato je da su dvoje predstavnika Slovenije varali, što su i priznali. Prema tome jasno je da je postupak ništavan, dodao je Milanović. Na kraju se i Europska komisija od toga ogradila, SAD je odavno rekao da je postupak propao, pa ćemo morati s njima sjesti i riješiti taj mali problem, zaključio je Milanović zahvalivši građanima na potpisima, kao znaku vjere,

Za troškove kampanje je rekao da će biti najjeftinija do sada, jer se maksimalno za kampanju koriste društvene mreže, volonteri i dva auta. Do sada, kako kaže, potrošeno nekoliko stotina tisuća kuna. Za štrajk prosvjetara je rekao da je problem trebalo riješiti u startu, ustvrdivši da novaca ima.