'ŠTO BI BILO DA JE PJEVAO NE DAJ BOŽE THOMPSON?' Holjevac primijetio što su radili: 'Agnethi iz ABBA-e je minica bolje stajala nego Mrletu'

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Veliki novinar napustio HND, skupina za progon narodnih neprijatelja

Odavno je poznato da je HND skupina fanatiziranih aktivista zadužena za usađivanje woke pravovjernosti rodno neprosvijećenom hrvatskom puku, iskrivljavanje i izvrtanje činjenica te otkrivanje, difamiranje i progon narodnih neprijatelja. Nekad se to zvalo “truli liberali”, danas “ekstremni desničari”, ali riječ je o istim progoniteljima i istim proganjanima. Naravno da pristojan svijet koji živi od pisanja danas nije niti želi biti članom te ekipe.

No kad iz tog društva istupi netko tko je bio njihov ugledni član više od 50 godina, dakle još iz vremena kad je to stvarno bila cehovska udruga, a ne partijska ćelija koja se lažno predstavlja kao udruga novinara i nasljednica nekadašnje političke škole SKJ u Kumrovcu, usto osoba od velikog profesionalnog ugleda i moralnog integriteta, to je nešto nad čim bi se čak i Zovko i Maja Sever trebali zamisliti. Riječ je o Josipu Pavičiću, novinaru i književniku čija su djela itekako bitna za našu suvremenu kulturu, historiografiju i književnost, profesoru jugoslavistike i usto diplomiranom novinaru, nakladniku, kolumnistu i dobitniku brojnih nagrada od tog istog HND-a, naravno dodijeljenih u vrijeme kad su nešto i značile i imale veze sa strukom, a ne samo pukim društvenim aktivizmom. “Polusvijet se može svuda progurati, pa i u najuglednije društvene lože, ali se pristojan svijet s tim nikad ne bi smio pomiriti”, rekao je jednom davno Pavičić. Nije se pomirio, no tek sad je odlučio raskinuti s polusvijetom koji se ugurao u HND. Nije to teško razumjeti, 50 godina je dugo vrijeme. Uvijek se čovjek nada da će se nešto promijeniti, da će se nešto popraviti. Da će pristojan svijet nešto moći učiniti. Ali na kraju, morao je priznati poraz: pristojnom je svijetu samo ukloniti se odande. Ovo je kolumna i trebao bih dati svoj komentar svega toga. No ne mogu to prokomentirati bolje od samog Pavičića, stoga ću jednostavno prenijeti što je on rekao:

“Molim vas da me brišete iz članstva Hrvatskog novinarskog društva. Nikad se nisam potpuno slagao s politikom društava u kojima sam bio član, ali nikad zbog toga nisam napustio ni jedno. Razloga za ostanak uvijek je bilo više od razloga za odlazak. No, ovo što se u posljednje vrijeme događa u HND-u više ne mogu podnijeti. Sram me je. Novinarstvo oduvijek počiva na zlatnom pravilu: činjenice su svetinja, komentari slobodni, ili, malo drugačije, piši istinu, a misli što te volja. Novinarstvo kakvo danas propovijeda hrvatska strukovna udruga, koje sam bio član od 1970., počiva samo na komentarima – najčešće u obliku golog navijanja za jednu, uvijek istu stranu – a činjenice u njemu ne samo što nisu svetinja nego ih uopće nema. Fakti u novinarstvu za koje se – u pauzama progona svojih političkih neistomišljenika – zauzima HND jednostavno su ukinuti. Najbolji su primjer tog ukinuća novinarske nagrade što ih je HND nedavno podijelio. Mislim na sve nagrade, ali ponajprije na dvije za životno djelo, postumno dodijeljene novinarima Vladimiru Matijaniću i Mislavu Bagi. I Matijanić i Bago otišli su s ovoga svijeta bez i jedne suvisle, jednostavne, profesionalno napisane činjenične informacije. Dok se u slučaju odlaska prvog kolege, Matijanića, u buci što ju je uspješno stvarala haendeovska osovina Sever-Zovko još i moglo nabasati na ponešto nalik na činjenicu, u slučaju odlaska drugog nesretnika, Mislava Bage (koji je navodno nađen mrtav na betonu pod prozorom svog stana), sve je progutala glasna šutnja. A da ne bi bilo zabune tko režira i buku i muk, HND se dvojici pokojnika tobože zahvalio, a zapravo im se grubo narugao dodijelivši im nagradu za životno djelo. Na totalni bankrot hrvatskog novinarstva upućuje i inovativni odnos Hrvatskog novinarskog društva prema zbivanjima u dalekoj afričkoj zemlji koja se ovdje ne spominje još od nesvrstanih vremena. Tamo se već mjesecima, pod optužbom za trgovinu djecom, sudi skupini Hrvata. Rekli bi upućeni, a i neupućeni, prvorazredna medijska tema. Za koju su se hrvatski medijski poslenici, njihove redakcije i njihovo profesionalno društvo toliko zainteresirali da se dosad ni jedan hrvatski novinar nije pojavio na zambijskom sudu. Što o tome misli HND koji inače misli o koječemu? Ništa, jer njega novinarstvo zbiljski uopće i ne zanima. Zanima ga samo crveni feral. A ja u takvom društvu više ne želim biti. Dakle, gospodo, molim vas, izbrišite me i zaboravite da sam ikad bio vaš član.”





Hoće li se oni koji su ostali u moralno propalom HND-u zamisliti nad tim riječima? Nad tim da oni, borci protiv diskriminacije, zapravo diskriminiraju sve novinare koji ne dijele isti svjetonazor kao oni? Nad time da strukovna udruga treba štititi sve koji se strukom bave u skladu s njezinim pravilima, a ne samo ideološko–politički podobne? Vjerojatno će reći da je Pavičić ustašoid, seronja, ishlapio, i bitanga. To čak i nije problem. Problem je što će “cijenjeni”, porezno povlašteni nacionalni mediji, pa i oni u kojima je svojedobno bio prvo pero, vjerojatno prenijeti samo ono što će oni imati reći o tome, a ne i ono što je Pavičić rekao, kako to inače bude. Ako uopće i spomenu da je jedan od najznačajnijih hrvatskih autora i novinara napustio HND. A kad se takve stvari događaju, to znači da s novinarima kao strukom, to jest s nama, nešto ozbiljno nije u redu. I da je struka postala utočište onog polusvijeta kojeg je spominjao.

Dan kad je svijet prvi put čuo za Hrvatsku

Jasno mi je da je Eurovizija nešto što djeca i bake diljem Europe ipak prate i da nije nevažno kako se plasirate. I da je Let 3 prvi naš predstavnik, nakon mnogo godina, koji se ugurao u finale – u završnih 26. Teško mi je ipak razumjeti euforiju oko njihova nastupa. Mjesec dana prije Eurovizije slušali smo kako sjajno stoje na kladionicama i kako su gotovo sigurni pobjednici ili tu negdje. I kako je velika hrabrost pjevati protiv Putina usred zapadne Europe, gdje Putin inače ima imidž kakav je Hitler imao nakon napada na Poljsku. A uoči nastupa, u studiju Večernjeg lista su “stručnjaci za Euroviziju”, što god to bilo, ustvrdili kako, citiram naslov, “zahvaljujući Letu 3 za Hrvatsku zna cijeli svijet”. Inače svijet nikad nije čuo ni za našu nogometnu reprezentaciju, tko to još gleda nogomet, ni za Luku Modrića ni za Matu Rimca (kojeg svijet inače smatra europskim Elonom Muskom, a Hrvati prodavačem magle), niti su čuli za nas kad je bio rat. Nisu čuli za Dubrovnik i jadransku obalu. Nego su sada saznali da postojimo. Let 3 nas je stavio na kartu svijeta. Život staje u Americi kad je Eurovizija. Hutui i Tutsi u Burundiju napeto gledaju tko će pobijediti.

I da, stvarno bi me zanimalo kako se to postaje stručnjak za Euroviziju? Ima li takav studij možda na sveučilištu “Džemal Bijedić” u Mostaru? Na kraju, Let 3 je završio na odličnom pretposljednjem mjestu po glasovima žirija, a i to samo zahvaljujući 8 bodova iz susjedne, prijateljske i nesvrstane Srbije, i negdje u sredini poretka finala, na 13. mjestu, zahvaljujući bodovima publike. A nakon toga smo mogli pročitati kako je Letu 3 izmakla pobjeda. Zamalo. Eto samo što nisu pobijedili. I mogli smo čitati što u Liverpoolu misle taksisti i djelatnici hotela o njihovu nastupu, koji vjerojatno nisu ni čuli ni vidjeli. I kako je sustav glasanja nepravedan i kako žiri treba ukinuti. A hvalospjev Sanje Modrić veleumnosti Leta 3 jednostavno se ne da prepričati. Ispada da su Mrle i Prlja u svom inače glazbeno relativno nezanimljivom pjesmuljku – uostalom, s čisto glazbene strane Let 3 nikad i nije bio naročito zanimljiv – objedinili mudrost Voltairea, pjesnički dar Walta Whitmana i buntovništvo Sex Pistolsa. Ako ništa drugo, na sedam dana smo zaboravili na poplave, kataklizme, rat u Ukrajini i ubojstva po Srbiji jer su nas mediji bombardirali vijestima o tome kako su se u Nizozemskoj raspametili za Letom 3, kako je to najbolja pjesma ikad i kako je njihov nastup bio genijalan. A meni nekako fali ona Eurovizija iz sedamdesetih, kad su isto pobjeđivale Šveđanke, ali ne one iz Maroka, nego plave i visoke iz Abbe, a druga je te godine bila Olivia Newton John. Agnethi iz ABBA-e minica je svakako bolje stajala nego Prlji i Mrletu. Pjesmuljci su, doduše, i onda bili pjesmuljci, ali barem se nije pobjeđivalo na temelju petparačke provokacije i nitko nije izvođače pitao za “seksualnu orijentaciju”.

I, na kraju, jasno mi je da je ovo najbolji plasman Hrvatske na Euroviziji u posljednjih 20 godina – što prilično govori o glazbenoj sceni u Hrvata – ali svejedno se pitam, bi li taj grandiozni “uspjeh”, pretposljednje mjesto u finalu po glasovima žirija, bio proglašen debaklom da je umjesto Leta 3 nastupao, nedajbože, Thompson?

Sudstvo funkcionira? Daleko smo mi još od Afrike

Navijačke strasti koje je raspalio Let 3 ipak nisu ništa spram navijačkih strasti koje je u hrvatskim medijima raspalilo suđenje osmorki u Zambiji. Dvije su tu stvari zanimljive. Prva je što je svjedokinja pred sudom, službenica na granici između Konga i Zambije, posvjedočila da su Hrvati prelazili granicu, odnosno da su s djecom stigli iz Konga, u pratnji djelatnika tamošnjeg ministarstva. To je u suprotnosti s onim što su oni tvrdili i zbog čega je Hrvatska tražila ispriku od Konga. Čisto da podsjetim, predstavnici DR Konga na sjednici UN-a prije dva mjeseca tvrdili su da su uhićeni Hrvati više puta prelazili granice između Konga i Zambije. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova tvrdilo je da navodi nisu točni. Također, njihova odvjetnica je rekla kako nisu bili u Kongu i kako djeca nisu ušla u Zambiju u njihovoj pratnji. “Nigdje drugdje nisu prelazili nikakve granice. Od početka i kroz medije i svagdje, svi smo bili svjedoci tih izjava da su oni djecu čekali u Zambiji”, rekla je ona za N1.

Iz ministarstva u Kongu su pak poručili kako su međudržavnu granicu prelazili više puta. Izbio je mali diplomatski skandal, tražen je demanti od Konga, da bi na kraju ispalo da su optuženi – lagali. Što im zacijelo neće olakšati položaj ako se ispostavi da je svjedokinja govorila istinu. Druga i zanimljivija: suđenja u Zambiji u prosjeku traju tri tjedna! Dok se u Hrvatskoj ovakvi slučajevi vuku po deset godina, u Zambiji, sred tamo neke Afrike, ročišta idu – dan za danom! Tako da će ova saga vjerojatno završiti vrlo brzo.









Stvari u Zambiji funkcioniraju tako da svakog prvog u mjesecu sutkinja ili sudac Visokog suda sazovu tridesetak slučajeva koje su dobili, potom se optuženima čita optužnica te se oni nakon toga izjašnjavaju o tome osjećaju li se krivima ili ne. Cijelo suđenje traje mjesec dana. Postoji opcija da se suđenje prebaci i na idući mjesec ili da se dodaju dva do tri dana ako se trebaju ispitati još neki svjedoci. Međutim, sudovi u Zambiji dan za danom brzo odrađuju sudski proces i ne daju da se gubi vrijeme. Nakon što sutkinja sasluša sve svjedoke tužiteljstva, odlučuje ima li potrebe za iznošenjem obrane. Ako odluči da tužiteljstvo nije uspjelo dokazati optužbe, prekida se suđenje i obrana se ne iznosi, a optuženi se oslobađaju svih optužbi, kažu izvori iz Zambije. Jedan afrički bloger je nakon posjeta Splitu prije koju godinu rekao da je Hrvatska Afrika sa strujom. Nažalost, nije. A bilo bi dobro da jest, barem što se pravosuđa tiče. Žalosno je da nam jedna Zambija drži lekcije ne samo o tome kako se sudi nepristrano i odolijeva političkim i diplomatskim pritiscima da se nekog uhiti ili pusti na slobodu, nego i o tome kako se brzo i učinkovito vodi postupak. A da ne govorimo o tome što bi u Zambiji rekli za sud u Zlataru. Afrika sa strujom? Ma, daleko smo mi još od Afrike!