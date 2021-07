ŠTO AKO SEZONA ZAVRŠI 15. KOLOVOZA? Za to će biti krivi ljudi koji se ne žele cijepiti? Čorić: ‘Želimo učiniti sve da ova sezona bude što je moguće dulja’

Autor: S.P.

Ovogodišnja turistička situacija u velikoj mjeri ovisit će o epidemiološkoj situaciji.

“Ne želimo zamišljati scenarij u kojem bi sezona završila 15. kolovoza ili prije jer bi on za Hrvatsku bio jako težak”, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u Dnevniku HRT-a.

Kako se to ne bi dogodilo, proteklih su se mjeseci ljudi intenzivno pozivali na cijepljenje.

‘Od četvrtog vala koronavirusa posljedice bi bile jako teške’, rekao je Ćorić

Ćorić je istaknuo kako je turizam ključan za hrvatsko gospodarstvo jer generira toliko važne prihode bez kojih bismo bili u ekonomskim problemima.

“Želimo učiniti sve da ova sezona bude što je moguće dulja. Imamo primjere poput Malte gdje je procijepljenost oko 80 posto, a ta je zemlja pokazala odgovornost. Apeliramo na građane i građanke da učine sve kako bi zaštitili svoje zdravlje, zdravlje svojih bližnjih, zdravlje hrvatske ekonomije”, rekao je Ćorić.

Na upit o tome može li hrvatsko gospodarstvo izdržati još jedan, četvrti val epidemije, odgovorio je da može, ali jako teško.

Rekao je kako je hrvatski javni dug u jednom trenutku prošao 90 posto te smo jednu krizu uspjeli zauzdati. Od četvrtog vala epidemije posljedice bi bile jako teške, upozorio je.

Osvrnuo se i na potpore za očuvanje gospodarstva koje bi se vezale uz one koji su cijepljeni. Ćorić je rekao kako time niti jedno ustavno ili zakonsko pravo neće biti narušeno.









“U konačnici, svi mogu kritizirati, ali odgovornost je na Vladi, želimo odvojiti odgovorne od neodgovornih i odgovorne nagraditi”, naglasio je Ćorić.

Dodao je da je Hrvatski zavod za zapošljavanje taj koji komunicira i određuje pravila za potpore za radna mjesta.

‘Tražit će se način da se svi cijepe’, napomenuo je

“Mi nikoga ni na što nećemo prisiljavati, ali nitko nam ne može objasniti da je u redu da netko svojim necijepljenjem, ako nema medicinski razlog, dovede u pitanje svoje zdravlje, zdravlje ljudi oko sebe i zdravlje hrvatske ekonomije”, rekao je ministar gospodarstva.

Spomenuo je kako će se tražiti način da se svi cijepe, odnosno da “shvate da je to način da se sezona i ekonomski rast nastave, da izađemo u plusu ove godine i nastavimo putem održivog ekonomskog rasta”.









Dodao je kako je to njihova dužnost i obveza i nikakvi besmisleni komentari i kritike nas u tome ne smiju spriječiti.

Komentirajući neslužbene informacije da se bez COVID potvrde, ako uskoro bukne četvrti val epidemije, neće moći u bolnice i druge javne ustanove, čak i šoping-centre, rekao je da su na Vladi razgovarali o nizu scenarija i alternativa.

“Gospodarstvo će naći putove oporavka ako se sloboda kretanja ljudi, kapitala i robe nastavi, što COVID potvrde omogućavaju. To će se odnositi na one koji su se cijepili, a za one koji nisu, zemlje u okružju učinit će svoj dio posla tako da im onemoguće da se kreću slobodno”, zaključio je Ćorić.