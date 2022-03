ŠTO AKO SE NEMOGUĆE IPAK DOGODI? Hrvatska se ne može zaštiti od nuklearnog rata! Nemamo upotrebljiva skloništa, a robne rezerve su upitne

Autor: 7dnevno

Ništa više neće biti isto – tim bi se riječima mogla sažeti ruska invazija na Ukrajinu koja je rezultirala ratom u kojem se počinje spominjati nuklearni napad. Da bi se rat u Ukrajini mogao odraziti i na ovo naše područje, ne prestaju ponavljati razni domaći i strani stručnjaci, a da ni građani naše zemlje prema tome nisu ravnodušni, vidljivo je iz sve učestalijih upita na društvenim mrežama o stanju u atomskim skloništima.

Tisuću skloništa

“Grad Zagreb ima više od tisuću skloništa, smatram da ni jedno nije funkcionalno. Hrvatska nema nijedno sklonište koje je spremno, to znači da imate sustav ventilacije, poseban sustav za WC i tuš, to ne funkcionira, mnoga skloništa su devastirana zato što su spajana na kanalizaciju, vi biste trebali imati tzv. ekološki WC koji je izdvojen iz te kanalizacije, trebali biste imati rezerve hrane, maske”, nabraja nekadašnji pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić u trenutku u kojem nova zagrebačka vlast predvođena gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem odbija govoriti o ovoj temi koja se prešućuje i na razini države u Civilnoj zaštiti.

Prema Kalinićevim riječima, zagrebačka atomska skloništa su zapuštena i prazna, u njima nedostaje kreveta, deka, madraca i vode, a posebno je zabrinjavajuće to što u njima nema ni filtara zraka. Budući da skloništa nisu bila čuvana ni prikladno zatvorena, bakreni dijelovi su odavno poskidani i prodani po kilogramu. Ukratko, sve je uništeno. Postojeća skloništa su zapuštena, a nova se nisu ni gradila.

“Skloništa su postala potpuno nevažna. Zagreb nema dovoljno atomskih skloništa da se svi sklone, a prijedloge da se urede ili da se javne garaže prenamijene su odbacili”, podsjeća naš sugovornik te napominje kako glavni grad u ovom trenutku ima dovoljno skloništa tek da se u njih skloni 20 posto stanovništva.

Kako neslužbeno doznajemo, odluku o tome da nam skloništa nisu potrebna još prije nekoliko godina donio je bivši pomoćnik ministra Božinovića, ravnatelj Civilne zaštite MUP-a Damir Trut. Inače je Kalinić u Gradskoj skupštini tražio da se podzemne garaže u Zagrebu urede kao rezervna atomska skloništa, no ta inicijativa nije prošla, baš kao ni inicijativa pokojnoga gradonačelnika Milana Bandića da Grad Zagreb kupi atomsko sklonište za manje od milijun kuna.

Zabranjen ulaz

“Građevinski lobi uspio je postići da se s novim zgradama ne grade skloništa, nego garaže, onda smo predlagali da se od tih garaža naprave skloništa, da se postave balistička vrata, dodatni WC i filtri, ali to nije prošlo. Hrvatska je, kad je riječ o skloništima, u mnogo goroj situaciji nego što je bila početkom rata 90-ih“, konstatira Kalinić.

Poznat je tek podatak da u Zagrebu ima oko 170 gradskih i oko 800 privatnih skloništa u sklopu zgrada, dio njih je u pripravnosti, a veliki dio iznajmljuje se raznim udrugama. Jedno od atomskih skloništa nalazi se ispod Cibonina tornja, a najveće i najpoznatije sklonište u glavnom gradu je tunel Grič koji može primiti do dvije tisuće osoba.

Za funkcionalnost atomskog skloništa važno je obratiti pozornost na stanje vrata koja hermetički zatvaraju prostor do filtara u pročišćivačima zraka, ali u dobrom dijelu zagrebačkih skloništa filtara ili nema ili su stari. Uz to, skloništa moraju biti obilježena, na ulazu u zgradu ili objekt u kojem je smješteno sklonište treba postaviti znak kako bi građani znali gdje se uopće skloništa nalaze, međutim, na većini zagrebačkih skloništa tih znakova nema.

Iako o skloništima nadležni ne znaju previše, robne zalihe u slučaju humanitarne katastrofe su spremne, barem tako tvrdi državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić. “Spremni smo za, nedajbože, katastrofu, ako smo bili spremni za Gunju, led u Gorskom kotaru, migrantsku krizu, dva potresa, covid, bit ćemo spremni i za ovo”, izjavio je Milatić, no Pavle Kalinić podsjeća da na početku koronakrize Hrvatska baš i nije najbolje stajala s robnim zalihama.

Robne zalihe

“Na početku koronakrize rečeno je da Hrvatska robnih zaliha hrane ima za 28 dana, a treba podsjetiti i na aferu kada su nestale robne rezerve za vrijeme Ivice Todorića, to je priča koja nikada nije istražena”, napominje Pavle Kalinić te tvrdi da je aktualna situacija iznimno složena.

“Nemamo dovoljno robnih rezervi, skloništa su zapuštena i neadekvatna za prijam stanovništva, a upitan je potencijal i obučenost Hrvatske vojske koja je ispod razine“, kaže Kalinić. Premda su iz Ministarstva gospodarstva uvjereni da su afere koje su pratile robne zalihe stvar prošlosti te da one uredno posluju i od 2012. godine ostvaruju višak, Mostov Zvonimir Troskot nedavno je u Saboru podsjetio na gubitak koji je u 2019. godini iznosio značajnih 26 milijuna kuna. Inače, robnim zalihama upravlja posebno Državno ravnateljstvo, a čine je osnovni poljoprivredni i prehrambeni te neprehrambeni proizvodi koji su nužni u izvanrednim situacijama. Polovica vrijednosti robnih zaliha otpada na hranu, a najzastupljeniji su pšenica, kukuruz, juneće meso, šećer, suhi obrok i mesne konzerve te svinjsko meso i riblje konzerve. Budžet za robne zalihe iz godine u godinu oscilira ovisno o količinama prodanih starih zaliha i potrebama za novim narudžbama. Situacija je, dakle, neizvjesna, a Kalinić kaže kako ovaj rat mora prestati što prije.

“Ovaj rat može prestati isključivo direktnim pregovorima Moskve i Washingtona s obzirom na to da se ovdje Ukrajina nalazi samo kao kolaterala. Nažalost, Ukrajinci ginu, ali o ovome što se danas događa pisao je Henry Kissinger devedesetih, govorio je da treba spriječiti daljnje širenje, kada je pao Berlinski zid, kada se raspao Varšavski ugovor i Sovjetski Savez, ovo pomicanje prema istoku moralo je nečim rezultirati. Putin je svojevremeno rekao da je on učio od štakora, a što štakor radi kada je sabijen u prostor? On ide u napad bez obzira na to koliko je izgubio”, napominje Kalinić koji vjeruje da su Rusi angažirali premalo trupa te da je otpor ukrajinskih snaga jači nego što je bio.









“Kada idete u napad, trebate imati odnos najmanje dva naprema jedan, idealno je tri naprema jedan”, smatra Kalinić koji je uvjeren da je Srbija, kad je riječ o ratu, beznačajna, ali je zato vrlo važno obratiti pozornost na situaciju u BiH, Crnoj Gori i na sjeveru Kosova.

Veliki zalogaji

Ono na što se, pak, u poslovnim krugovima skreće pozornost jest to kako će se ova situacija odraziti na hrvatsko gospodarstvo. Ruski turisti koji troše 50 posto više od ostalih gostiju vjerojatno neće doći na Jadran, Podravka je za Rusiju izuzetno važno tržište, svoja predstavništva u Rusiji imaju i Atlantic grupa te njihova Droga Kolinska, a kako zasad stvari stoje, sankcije za Rusiju ne bi trebale utjecati na poslovanje Plive, Belupa i JGL-a jer njihovi proizvodi nisu na listi strateških kojima je ograničena trgovina s Rusijom.

Unatoč svemu, trgovinski odnosi Hrvatske s Rusijom su skromni, a s Ukrajinom još skromniji, no velike zalogaje u Rusiji je zagrizao AD Plastik u kojem je zaposlen Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Oni u Rusiji imaju dvije tvornice autodijelova te su krajem prošle i početkom ove godine ugovorili nove poslove vrijedne više od 60 milijuna kuna. Ova tvrtka samo u 2020. godini u Rusiji je ostvarila prihode od 270 milijuna kuna. Iako u AD Plastiku zasad ne strahuju za svoje poslovanje, baš kao što za svoje poslovanje ne strahuju ni u ostalim tvrtkama koje posluju na ruskom tržištu, ono od čega strahuje Europa jest daljnji pritisak na rast cijena energije, a posredno i svih ostalih cijena. Ruski investitori kao manjinski vlasnici čvrsto su se pozicionirali u Fortenovi, najvećoj nacionalnoj i regionalnoj kompaniji, no prema procjenama analitičara, teško da će kriza u Ukrajini poprimiti neki dramatičan zaplet za poslovanje bivšeg Agrokora.