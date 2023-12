Što ako padne Ukrajina? Zapad čeka sumorna sudbina: ‘Iza svega stoje jaki lobiji’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Kao što su svjetski analitičari i insajderski izvještaji najavljivali, u američkom Senatu odbijen je pokušaj usvajanja zakona o pomoći Ukrajini.

Očekivano, glavni razlozi bila su neslaganja Konzervativaca s Demokratima oko potrebe jačanja granice sa Meksikom i pooštravanja imigracijske politike.

Paket od 110 milijardi dolara uključivao je 61 milijardu dolara za Ukrajinu, kao i sredstva za Izrael, pomoć Gazi i paket mjera sigurnosti granica. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je prije toga kako će povijest pamtiti ovu odluku, piše CNN.

Sve se već dugo kuha

Naime, Republikanci inzistiraju na tome da bilo kakva pomoć Ukrajini mora biti u kombinaciji sa sveobuhvatnim imigracijskim reformama i revizijom američke politike azila.

Podsjećamo, od početka invazije 2022. godine, američki Kongres je odobrio više od 110 milijardi dolara vojne i ekonomske pomoći Ukrajini.

No, u posljednje vrijeme sve se više govori i piše o odmicanju Zapada od tolike pomoći Ukrajini i glavnom pregovaraču oko dobivanja pomoći Volodimiru Zelenskom, koji je predsjednik te zemlje u čitavo ratno vrijeme.

Posljednjih dana se govori i o okretanju leđa od važnih ljudi u hijerarhiji ukrajinske politike i vojske prema Zelenskom, a i sam gradonačelnik Kijeva koji je često pod naletima granata Vitalij Kličko, žestoko je u intervjuima opleo po vrhovnom vođi, pisali su ukrajinski i svi svjetski mediji.









S druge strane, Vladimir Putin i Kremlj u posljednje vrijeme sa strane promatraju zapadne probleme i koprcanje Ukrajinaca u blatu neodlučnosti zapadnih elita te se sve češće spominje ono o čemu se prethodne dvije godine gotovo nije smjelo javno polemizirati – situaciju Putinove pobjede i realnosti da će Ukrajina morati sjesti za stol i prihvatiti velike kompromise.

Shodno tomu, razgovarali smo s geopolitičkim analitičarem Denisom Avdagićem i vrhunskim poznavateljem međunarodnih političkih odnosa, saborskim zastupnikom Domovinskog pokreta Stephenom Nikolom Bartulicom.

Bartulica smatra kako se, nažalost, Zapad mora pomiriti s onim što su malobrojni upozoravali još na početku sukoba.









“Ono na što smo upozoravali od samog početka se nažalost realiziralo. Nije tako jednostavno pobijediti Rusiju u vojnom smislu. To su samo naivci mogli povjerovati. Sada je stanje kritično za Zelenskog jer SAD koja mu omogućuje da vodi rat sad uvjetuje financijsku pomoć. Republikanci su jasno rekli ako se Biden ne obveže da osigura granicu s Meksikom, nema milijardi. To znači da stavljaju svoje granice kao prioritet, a ne ukrajinske. To je bilo jasno da će se dogoditi i sad je situacija za ove jastrebove da ih tako nazovem, za Ukrajinu vrlo teška. Jer nemaju rezultata na terenu, nešto što bi ukazivalo na vojnu pobjedu. A političke okolnosti se tako mijenjaju da Amerika više nema volje podržavati Kijev”, rekao je Bartulica.

Koliko je to sve skupa pad SAD-a i Europske komisije?

“Ono što je geopolitički bitno, upozoravali smo da će veliku korist imati Kina. Ona će glumiti neutralnost i stajati sa strane, Amerika će se trošiti kao u drugim stranim ratovima i to se ostvarilo. I u Europskoj uniji vidi se da s vremenom nastaju ozbiljne rezerve i suzdržanost prema dosadašnjoj politici. A ove priče da će Ukrajina postati članica EU su bajke. To pokazuje koliko Komisija i Ursula žive odvojene od stvarnosti”, rekao je.

Na tom tragu, još se jedna donedavno skoro pa zabranjena tema sve više spominje. A to je činjenica sa sankcije Rusije više uništavaju Zapad nego Putinov vojni stroj.

“Sankcije – to smo i mi u Saboru načelno podržali, ali vidi se da se i ruski plin preko posrednika čak nalazi u zemljama. Ali kao mjera, ja sam to pozdravio kao neku poruku prema Rusiji, ali ovo kasnije što su tražili vojnu podršku ne. Meni je princip od početka Croatia first”, rekao je Bartulica.

I može li na koncu u SAD-u profitirati i bivši predsjednik koji je najavio novi pohod na Bijelu Kuću?

“SAD izbori će biti jako neizvjesna situacija, može doći do nove utrke između Bidena i Trumpa, a mnogi to ne žele. Niti Bidena, niti Trumpa. Unutar SAD-a su se mnoge situacije promijenile, npr. kao Michigan koji ima problema zbog velikog broja muslimana koji otvoreno govore da će rušiti Bidena zbog podrške Izraelu. Mislim da Biden stoji jako slabo. Ljudi su nezadovoljni stanjem u ekonomijom, a on nije prihvatio da se makne. Mnogi iz Obaminog kruga mu poručuju da se makne, a on ne pokazuje znakove za to.

Trump vodi utrku za nominaciju bez ozbiljne konkurencije. Mislio sam da će guverner Floride dobiti zamah, no ako ne pobjedi u Iowi bi se trebao povući.

Da Trump pobijedi, on nije jastreb u vanjskoj politici, suzdržaniji je. Pokušat će relaksirati odnose, očekujem da će biti žestok prema Kini. Nije dobar znak da je XI Jinping primljen u San Franciscu na summitu, američka korporativna elita ga je dočekala kao velikog autoriteta i svi su mu se divili, to nije dobro”, rekao je Bartulica.

Analitičar Avdagić smatra kako je i dalje u svemu na snazi status quo

“Očekivano je bilo da to u Senatu neće proći, začudilo me da se Zelenski uopće trebao čuti sa senatorima oko toga kad je bilo jasno da ovakav prijedlog ne može proći. I Sanders je također glasao protiv. To u Kongresu ne bi prošlo niti da je prošlo u Senatoru.

Mir u Ukrajini nije moguć pa čak i u ovom obliku. Zato što u ovom trenutku imamo dvije države, zato jer imamo Ukrajinu čiji je teritorij zaposjednut i Rusiju koja je teritorij proglasio svojim. I jedna i druga opcija bi trebala mijenjati Ustav, i da Putin umre ili odstupi, to bi moralo ići na Dumu kao i da nešto slično bude sa Zelenskim.

Primirje jednako tako, ako Ukrajina nema dovoljno streljiva, zašto bi sad Rusija išla na primirje? To je upravo moment u kojem pokrećete novu ofenzivu.

U ovom trenutku i dalje nije moguće ni primirje ni mir”, upozorio je analitičar.

Što ako Zelenski odstupi?

“Ne vidim mogućnost u ovom trenutku. Upravo je bitno koliko se dugo o tome svemu priča. I dalje je sve status quo. Ljudi malo skaču, čak i ugledni analitičari i mediji predaleko. Zasad nema nikakvih promjena, moralo bi se zaista drugačije dogoditi.

Odmicanje Zapada? Što se tiče većine šefova EU i SAD-a, Ukrajina ima podršku. Što se tiče Europe jako dobro su svjesni što bi pad Ukrajine značio. Europa je izgubila stratešku proizvodnju vojne tehnike, jako smo slabi i to ne bitno. Vidimo koliko Europa nije u stanju napuniti svoja skladišta sa streljivom. Ukrajina se svodi da im je primarno potrebna američka pomoć i kako oni gledaju na sukob.

Činjenica da je u javnom diskursu sada aktualno pitanje koliko to sve njima treba.

inače, ljudi zapravo ne znaju da pomoć koja se sad neće financijski isporučiti Ukrajini nije novac u pravom obliku, nego bi im bilo isporučeno streljivo u tom iznosu. Kada govorimo o lobijima u SAD-, radi se o velikim proizvođačima streljiva”, rekao je Denis Avdagić.