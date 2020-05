STJEPAN ČURAJ ZA DNEVNO O IZBORIMA U HNS-u: Novim ljudima u vrhu stranke želimo steći daljnje povjerenje građana

Autor: Dnevno/N.M.

U nedjelju HNS-liberalni demokrati biraju novo čelništvo nakon što je dosadašnji predsjednik Ivan Vrdoljak najavio kako se neće više kandidrati za šefa stranke. Izbori će po svemu biti posebni jer će se po prvi puta održati putem elektronskog glasanja zbog novonastale situacije s koronavirusom. U kakvom će smjeru ići stranka, i kakva su očekivanja od samih izbora i što se postiglo u proteklom razdoblju za Dnevno je komentirao dojučerašnji saborski zastupnik Stjepan Čuraj.

“Osjećam se poprilično uzbuđeno i u iščekivanju ovih izbora jer će HNS kao prvi u Hrvatskoj sve organizirati elektroničkim putem, probe smo već imali i sve je proteklo u najboljem redu”, istaknuo je Čuraj na samom početku.

“Izbori su se trebali održati još 19. travnja no sve je prolongirano zbog situacije s epidemijom koronavirusom. Ja sam se osobno kandidirao za mjesto zamjenika predsjednika a za svaku poziciju u rukovodstvu stranke imamo više kandidata i članstvo će odabrati”, ističe Čuraj.

Upitali smo Čuraja što treba učiniti da se stranci u budućnosti podigne dosadašnji rejting na razini cijele Hrvatske?

Čuraj kaže da su u proteklom razdoblju bili dosljednji po svim pitanjim, poput Istanbulske koalicije, te da su svojim radom, projektima i prijedlozima upravo to i pokazali. “S izborom novih ljudi u nedjelju želimo steći daljnje povjerenje građana, a i samim time da podignemo svoj rejting kod građana”, kaže Čuraj.

Štromar ili Blažeković za predsjednika stranke?

“O obojica imam samo riječi hvale i mogu govoriti samo najbolje te članovi stranke zaista imaju na izbor dvojicu vrlo kvalitetnih ljudi i milina je danas biti član HNS-a u ovom trenutku. No osobno ću u nedjelju podržati gospodina Predraga Štromara kao novog lidera naše stranke. No kao što sam već rekao, o Borisu zaista samo sve najbolje, dugo je u stranci, poznam ga jako dugo i kvalitetan je čovjek”, kazao je.

Kako ocjenjujete rad svoje stranke u protekle četiri godine, bili ste u oporbi a potom ste ušli u vladajuću koaliciju što je izavalo brojne kritike pogotovo zbog način na koji ste to izveli?

“Moram najpriji istaknuti da su koalicije liberala i demokršćana sasvim normalne, kao primjer uzimam koaliciju njemačkog CDU-u i tamošnjih liberala. Da se to sve kod nas dogodilo u čudnim okolnostima to zasigurno je, a da je umjesto Plenkovića na čelu HDZ-a bio neko drugi do koalcije zasigurno nebi ni došlo. Sve smo u proteklom razdoblju zajedno s Vladom radili u interesu države i njenih građana”, kazao je Čuraj.

“Zadovoljni smo s rezultatima rada ministarstava u našem resoru, graditeljstva i posebno obrazovanja gdje smo uveli dosta promjena i napravili dobar posao”, nadodao je Čuraj.

Čuraj se osvrnuo i na izbornu strategiju za andolazeće parlamentarne izbore.

“Dat ću se kao i dosada na raspologanje stranci, kao što sam radio i dosada kao član Predsjedništva stranke. Vjerojatno ću biti na listi u svojoj izbornoj jedinici i iznositi svoje i ideje stranke i ono za što ćemo se zalagati. Ja sam izuzetno zadovoljan svojim dosadašnjim radom u Saboru u proteklom mandatu, bio sam jedan od najaktivnijih zastupnika i govornika u Saboru gdje predložio sam puno zakonskih prijedloga i akata koji su na krjau i privaćeni i doista mogu reći da sam svoj posao odradio zaista dobro i d amogu biti ponosan.

Što se tiče postizbornih kombinacija ne mogu znati tko će s kim koalirati ali se samo nadam da dio vlasti neće biti Domovinski pokret jer bi nas to vratilo u neko mračno doba o kojem ne želim niti razmišljati”, kazao je HNS-ovac Stjepan Čuraj uoči nedjeljnih izbora na kojem će se birati novo vodstvo stranke.