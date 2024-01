Stižu stravični prizori iz Japana: Avion planuo prilikom slijetanja, rastopio se na pisti

U dramatičnom incidentu koji se dogodio u utorak, avion Japan Airlinesa zapalio se prilikom slijetanja na aerodromu Haneda u Tokyju, javljaju svjetske agencije.

11.05 Došlo do sudara s avionom Obalne straže?

Kako je izvijestila je japanska Nippon TV, zrakoplov u plamenu možda je sudjelovao u sudaru sa zrakoplovom Obalne straže. Obalna straža je rekla da istražuje ove navode.

Japan Airlines izvijestio je slično rekavši da se avion sudario s nečim što je izgledalo kao zrakoplov japanske obalne straže nakon slijetanja u zračnu luku Haneda.

10.55 Zapaljena i pista









Na snimci na televiziji NHK vidi se kako plamen izlazi iz prozora zrakoplova i ispod njega. Zapaljena je i pista, piše BBC.

BREAKING: Plane on fire on Tokyo International Airport’s runway in Japan pic.twitter.com/qicUUczyip — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024







10.50 Poznat mogući uzrok

NHK je izvijestio, pozivajući se na vlasti, da se avion možda sudario s drugim zrakoplovom nakon slijetanja u Hanedu.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane pic.twitter.com/kGpQsYZ4ZO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

Tokyo Airport, Japan – Good visual of the plane arriving on fire. All 400 passengers are unharmed. This plane is only 2 years old. This is believed to be an accident. 🇯🇵 pic.twitter.com/VhvV2DN6Lq — 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 2, 2024

10.45 Evakuirani putnici

Televizija NHK javlja da je svih 400-injak je evakuirano.

🇯🇵✈️ FLASH | Un avion de ligne de la compagnie #Japan Airlines a pris feu sur une piste de l’aéroport de Tokyo-Haneda après être entré en collision avec un autre avion suite à son atterrissage. pic.twitter.com/OoVIOKDM8f — Cerfia (@CerfiaFR) January 2, 2024

10. 35 Problemi tijekom slijetanja

Nesreća se dogodila tijekom slijetanja, a po prvim izvještajima, avion Japan Airlinesa je zahvaćen požarom. Detalji o uzroku incidenta još nisu potpuno poznati, ali hitne službe su odmah intervenirale kako bi pružile pomoć i osigurale situaciju.

Navodno je došlo do sudara s drugim avionom na pisti. Piše se da je u avionu oko 300 ljudi.

A fire has been reported at Haneda Airport in Tokyo. The cause of the fire remains unknown but emergency services are on the scene. #japan #tokyo #japannews pic.twitter.com/6NMBU99J8E — Greg R. Hill (@greghill) January 2, 2024

Iako se identifikacija eventualnih ozlijeđenih ili žrtava još uvijek provodi, hitna pomoć i vatrogasne ekipe su brzo reagirale na mjestu nesreće. Japanske vlasti također su pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok požara i sve okolnosti koje su dovele do incidenta.