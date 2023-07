Stižu snimke napada na Moskvu: Ljudi vrište, ima ozlijeđenih

U ranim nedjeljnim jutarnjim satima, ukrajinski dronovi su izveli napad na Moskvu, u kojem je ozlijeđena jedna osoba i oštećeno je nekoliko zgrada. Prema izvještaju novinske agencije TASS, zračna luka Vnukovo je privremeno obustavila sve letove nakon ovog incidenta, što potvrđuju i službeni izvori.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je ukrajinski dron uništen u zraku iznad okruga Odintsovo, dok su dva druga drona srušena na području Moskve.

Jedna osoba je ozlijeđena u eksploziji u zgradi koju su pogodili projektili iz drona, prema izvještaju TASS-a koji se poziva na izjave hitnih službi.

#UkraineRussiaWar #Ukraine #Russia #RussiaIsATerroristState #Moscou 🇷🇺🇺🇦🔴According to a VChK-OGPU source, the #Moscow City ministerial tower is guarded by #FSO officers : „There are 6 Ministries in total, at least exactly six different bodies. The details are kept secret from… pic.twitter.com/ePloSJZU2c

Gradonačelnik Sergej Sobjanin je potvrdio da su dva poslovna objekta oštećena u ovom napadu, no na sreću, nije bilo žrtava, navodi TASS.

U međuvremenu, ukrajinska vlada još nije odgovorila na zahtjev za komentar u vezi ovog incidenta.

We start today with fireworks from Moscow city. This morning, drones struck the city. Reportedly the building where a couple of ministries are hosted (Economic development, industry and trade and statistics) was hit. pic.twitter.com/xDyku32GnZ

Napetosti između Rusije i Ukrajine već su prije ovog napada bile zategnute. Rusija je najavila oštar odgovor nakon što su dva ukrajinska drona napala Moskvu, uključujući jedan blizu zgrade gdje se održavaju vojni brifinzi o onome što Rusija naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom” u Ukrajini.

Mihajlo Fedorov, zamjenik ukrajinskog premijera, najavio je da će biti novih napada dronovima, što dodatno pojačava zabrinutost oko daljnjeg razvoja situacije između dviju zemalja.

Three russian ministries are located in the attacked Moscow-City tower – the Ministry of Economic Development, the Ministry of Industry and Trade, and the Ministry of Digital Development.

Eyewitnesses showed footage of the russian Ministry of Digital Development documentation,… pic.twitter.com/2qzI3AsnfH

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 30, 2023