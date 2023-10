Stižu nove informacije o napadu na bolnicu u Gazi: Dva kamiona pomoći prešla preko Rafaha

Stanje nam bliskom istoku došlo je do vrhunca usijanja u petak, a napetosti se nastavljaju i u subotu. Izraelske snage poručuju kako su spremne za “iduću fazu ratovanja”, dok Hamas počinje oslobađati prve zatvorenike.

Američki predsjednik Joe Biden telefonski je razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje je Hamas oslobodio nakon što su provele 14 dana u zatočeništvu. “Danas poslijepodne predsjednik je telefonski razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje su danas oslobođene nakon što ih je Hamas uzeo za taoce tijekom užasnog terorističkog napada na Izrael”, priopćila je Bijela kuća.

10.40 Objavljena snimka oslobođenih taokinja

Amerikanka Judith Tai Raanan i njezina 17-godišnja kći Natali Raanan puštene su na slobodu dva tjedna nakon što ih je otela militantska skupina Hamas.

JUST IN: LIVE VIDEO OF THE TWO AMERICAN HOSTAGES RELEASED BY HAMAS pic.twitter.com/UoicbcHiO4

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 21, 2023