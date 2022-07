STIŽU NJEMAČKI VOJNICI U BiH, IZGLASALI REZOLUCIJU! Milanović zgrožen, pogledajte koga osuđuju: ‘Alijina stranka ima Hrvate kao kandidate za Dom naroda’

Autor: Dnevno.hr

Kao što se najavljivalo, Bundestag je velikom većinom glasova zastupnika odobrio ponovno slanje vojnika Bundeswehra u sigurnosnu misiju Europske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini te je istodobno prihvatio rezoluciju o Bosni i Hercegovini.

Ponovno sudjelovanje vojnika Bundeswehra u sklopu misije EUFOR ALTHEA, koje je prekinuto prije deset godina, podržali su zastupnici stranka njemačke vladajuće socijaldemokratsko-zeleno-liberalne koalicije, kao i stranke demokršćanske oporbe. Misija je ograničena na maksimalno 50 vojnika i za sada je ograničena na godinu dana.

Istodobno je prihvaćena i rezolucija stranaka vladajuće koalicije pod nazivom “Pružiti podršku Bosni i Hercegovini na putu u bolju budućnost”, kojom Bundestag od njemačke vlade traži intenziviranje angažmana u Bosni i Hercegovini.





Osudili Čovića i Dodika

U rezoluciji se osuđuju nacionalistička stremljenja bošnjačke, hrvatske i srpske strane te se zbog separatističkih aktivnosti osuđuju Milorad Dodik i Dragan Čović.

Ovaj dio rezolucije izazvao je unutar zastupničkog kluba Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) kontroverze zbog nespominjanja i Bakira Izetbegovića kao nositelja nacionalističke politike u BiH.

Podsjećamo, u utorak je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović kritizirao ovu rezoluciju.

“Ajmo ovako – dok mi ovdje razgovaramo o peticama mog sina, u BiH počinje izborni proces. To je ono o čemu sam pričao dok sam bio u Madridu. Čekam da mi pametnjakovići kažu što sam trebao napraviti. Baciti bombu? Plenković se ne bi usudio otići tamo. Postoji šira slika. To što se događa u BiH je kao visoki tlak. Pa Alijina stranka ima Hrvate kao kandidate za Dom naroda. Kako se to zove? Let iznad kukavičjeg gnijezda. Guske! Neka mi netko objasni Hrvati kao kandidati bošnjačke SDA? Kako se to zove?

Možda je Muhamed?

Ajmo dalje… Bundestag radi na deklaraciji o BiH. Sponzor, odnosno autor te deklaracije se ne zove ni Hrvoje ni Jovan nego vjerojatno Muhamed. Znate me, ne nemam ništa protiv Bošnjaka. U toj deklaraciji se BiH zaziva kao građanska država. To je ustvari državna politika Njemačke. Što bismo mi trebali napraviti? Imamo Bošnjaka koji glumi građanina, penetrirao je u SPD… Gdje su tu Hrvati? Kukavičje gnijezdo. Što radi Hrvatski sabor? Pripremamo li neku svoju deklaraciju? U kojoj ćemo reći – sikter! Ovo je izdaja ljudi! Izdajnička vlada… Ovdje nema opasnosti za RH, samo za Plenkovića. I za onog bijednika, kafilerdžiju. Onog čiju smjenu traže suverenisti. On je nesposoban. Što radi Sabor? Što rade hrvatski zastupnici koji zastupaju BiH. Zovko je kupila stan u Splitu i ona se ne misli vratiti u Hercegovinu. A Čović živi u Mostaru”, rekao je Milanović.