Stižu najniže kamate do sada! Saznajte kako do njih

Autor: Dnevno

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar najavio je prijave za treći krug subvencija za stambene kredite koji kreću od 10. rujna.

Početkom rujna kreće novi poziv mladima za subvencioniranje stambenih kredita, pogodnost koju je u zadnje dvije godine već iskoristilo 5300 osoba mlađe populacije. Radi se o mjeri stambene politike za mlade koju provode Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Agencija za pravni promet (APN).

Odabrano je ukupno 12 kreditnih institucija koje su ponudile kamate od 2,19 do 3,75 posto, a ministar je pozvao mlade da već sada počnu s pripremom dokumentacije.

„Svi koji dostave valjanu dokumentaciju dobit će subvenciju, a poziv će biti otvoren tri ili četiri tjedna, ovisno o interesu, dakle vremena ima. Ove godine građani će subvencionirane kredite moći dobiti po najnižoj kamati do sada, a izmjenama Zakona omogućili smo da se razdoblje subvencije produžava i za već rođenu djecu, ne samo novorođenu“, rekao je Štromar te dodao kako će i slijedeće godine javni poziv biti otvoren dva puta, u ožujku i rujnu.

Ministar je izrazio zadovoljstvo odazivom na ovu demografsku mjeru koja od 2017. godine pomaže mladima riješiti stambeno pitanje plaćanjem dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita. Kako navode iz Ministarstva, subvencija se produžuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, a posljednjim izmjenama zakona omogućava se produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu.

„Do sada je zahvaljujući subvencioniranim stambenim kreditima više od 5300 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje. Te obitelji sada imaju svoj dom u Hrvatskoj, a u njima je rođeno više od 700 djece. U 2018. broj zahtjeva porastao je za gotovo 30 posto, a ove godine očekujemo još veći interes. Svi oni koji još uvijek nisu pronašli odgovarajuću nekretninu, neka znaju kako će poziv biti otvoren i iduće godine“, zaključio je Štromar.

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji nemaju u posjedu nekretninu. Subvencioniranje kredita odobravati će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno, do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje ili gradi te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita, izvijestili su iz Ministarstva.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Uz navedeno, važno je spomenuti i program poticane stanogradnje (POS) u koji je do sada prema informacijama Ministarstva uloženo više od četiri milijarde kuna. Mladi po tom programu imaju mogućnost kupiti stan po cijeni kvadrata manjoj od tržišne, a dobivaju sigurnost i kvalitetu izgradnje. Po njemu je do sada izgrađeno 8276 stanova, u pripremi je još tisuću, ponajprije u mjestima u kojima raste turizam.

Ministar je iskoristio priliku najaviti i nove mjere koje se provode zajedno s APN-om, u sklopu poticane stanogradnje (POS) kojima je također cilj pomoći mladima u rješavanju stambenog pitanja. Riječ je o Programu POS+ putem kojeg se može dobiti zajam javnih sredstava i povoljnije bankovne kredite.

Izmjenama zakona putem POS programa omogućena je kupovina svih stanova na tržištu, a ne samo onih u novogradnji. Mjesečna rata kod obročne otplate utvrđuje se u mjesečnim anuitetima, tako da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, odnosno visina mjesečnog anuiteta kredita banke i visina mjesečnog anuiteta kojim se otplaćuje zajam javnih sredstava približno su jednake. Kamate na javna sredstva za takve kredite iznose dva posto, tvrde u Ministarstvu.

„Pribrojimo li brojci od 5300 odobrenih subvencioniranih kredita i 8276 POS stanova govorimo o 13 500 domova za više od 36 tisuća mladih ljudi. No, na tome nećemo stati jer do kraja 2020. godine ovim ćemo mjerama omogućiti da 20 tisuća obitelji ima svoj dom“, zaključio je ministar Štromar.