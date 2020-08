STIŽU BROJNA PISMA PODRŠKE… Liječnik otkrio u kakvom je stanju Krunoslav Kićo Slabinac

Krunoslav Kićo Slabinac, nakon operacije srca navodno je smješten u induciranu komu i na respirator, a prema riječima njegova liječnika, Hrvoja Gašparovića, glazbenik je stabilno.

“Njegov oporavak teče planirano sporo i neće trajati manje od deset do 14 dana. Sve se odvija prema planu i nema parametara koji bi ukazivali na pogoršanje stanja. Nema značajnih promjena”, rekao je za Večernji list.

Emocionalni oporavak pjevača jednako je bitan, tvrdi liječnik.

“To je doista bitno i za njega i njegovu obitelj zbog cijele situacije. Dajte čovjeku da se oporavlja”, govori.

Kićin liječnik odmah nakon izlaska informacije o stanju glazbenika objasnio je o kakvom se zapravo zdravstvenom problemu radi.

“Slabinac je čovjek koji ima trožilnu koronarnu bolest, a dobio je rutinski zahvat, kirurških premosnica. Sa strane srca je potpuno u redu. Na žalost on je patološki pretio. Ljudi koji su pretili imaju sedam puta češće smetnje u cijeljenju prsnog koša. To je problem s kojim se suočava. Pretili ljudi imaju respiratornih poteškoća zbog prednje torakalne stijenke. Ono što njemu treba je bila respiratorna pomoć pa je on planirano vraćen na respirator da ga se odmori, i da stijenka zacijeli. Dakle, sediran je respiratoru i to planirano, nije ni u kakvoj komi”, istaknuo je.