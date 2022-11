STIŽE VELIKO POGORŠANJE VREMENA! Sunce u studenom zamijenit će obilne kiše, olujni vjetar i nevere, slijede osjetno hladniji dani

Autor: L.B.

Sunčani početak tjedna zamijenit će uskoro obilne kiše, olujni vjetar i nevere.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno u većem dijelu zemlje, a uz oblake će se pojaviti i magla, lokalno i rosulja. U nastavku dana slabe kiše može biti većinom u zapadnoj i sjeverozapadnoj unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Mjestimice malo kiše u prvom dijelu dana bit će uglavnom u Podravini, Slavoniji i Baranji te unutrašnjosti Dalmacije, a navečer i u noći na zapadu zemlje. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab, popodne u Dalmaciji do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 22, u Dalmaciji i do 25 °C, javlja DHMZ.





Pogoršanje vremena

Slično će biti i u četvrtak, tijekom noći i jutra izgledna je slaba kiša na sjevernom Jadranu te u središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti. Jačat će jugo i tako prema kraju četvrtka i tijekom noći na petak najaviti jače naoblačenje sa zapada, javlja N1.

U Slavoniji i Baranji te Dalmaciji djelomice sunčano. Na zapadu zemlje promjenljiva naoblaka i ponegdje će pasti malo kiše, većinom na sjevernom Jadranu, a ujutro, kada će mjestimice biti magle, i drugdje. Vjetar u unutrašnjosti slab, prema večeri do umjeren jugoistočni. Na Jadranu prijepodne slab i umjeren sjeverozapadnjak, a navečer će zapuhati jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, duž obale i na otocima između 12 i 17 °C. Najviša dnevna od 14 do 19, n Jadranu između 20 i 23 °C.

Petak će u većem dijelu zemlje donijeti kišu, pljuskove koje može pratiti i grmljavina. Lokalno će biti obilnije oborine i to osobito duž Jadrana i u gorju. Prema večeri i tijekom noći na subotu obilnijih pljuskova može biti i u Dalmaciji. Na moru će puhati jako do olujno jugo. Moguće su nevere.

I subota još kišovita i pljuskovita, lokalno izraženije. Osjetno hladnije, osobito u unutrašnjosti, a zahladit će i na moru, uz buru. Od nedjelje slijedi smirivanje vremena.