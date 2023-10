Stiže velika promjena vremena: Temperature padaju desetak stupnjeva, moguć i snijeg

Autor: Dnevno.hr

Danas će biti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla, osobito u kotlinama i uz rijeke, a moguća je i na moru, stoji u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.

Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana, uglavnom na istoku do umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29 °C.





I sutra će biti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo. Ujutro mjestimice magla, uglavnom u kopnenim predjelima. Na sjevernom Jadranu i dijelu Gorskog kotara povremeno više oblaka, a ponegdje može biti i malo kiše ili rosulje.

Nastavlja se sunčano vrijeme

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru i jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C.

Sunčano vrijeme će se nastaviti u petak i subotu, dok će u nedjelju znatno zahladiti. Diljem Hrvatske temperatura će pasti za desetak stupnjeva, a duž Jadrana i u područjima uz Jadran treba računati na lokalno obilniju oborinu.

Potkraj nedjelje, kiša bi u najvišem goru mogla prijeći u snijeg.