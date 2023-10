Stiže velika promjena vremena: Pripremite zimske jakne, evo kad bi moglo zahladiti

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je objavio da će danas biti djelomice, na Jadranu poslijepodne pretežno sunčano.

“Uz promjenljivu naoblaku uglavnom u sjevernim i istočnim predjelima lokalno kratkotrajna slaba kiša. Vjetar većinom slab, od sredine dana na jugu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C, ponegdje na Jadranu i uz njega malo viša”, stoji u prognozi DHMZ-a.

Sutra će biti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo.





Pogoršanje vremena

I dok ćemo još danas i sutra uživati u relativno stabilnom vremena, prognostičari na norveškoj Yr.no web stranici predviđaju pogoršanje vremena u Zagrebu.

U sljedeću nedjelju poslijepodne i navečer past će kiša, a u ponedjeljak značajno i temperatura. Prema njihovim izračunima, najviša dnevna temperatura će u ponedjeljak biti 14, a idućih dana biti će još i hladnije, s temperaturama od 4 do 12.

“Ujutro mjestimice magla, osobito po kotlinama i uz rijeke, a moguća je i na moru. Vjetar uglavnom slab, popodne ponegdje prolazno do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, na Jadranu između 16 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 29 °C”, izvijestio je DHMZ.