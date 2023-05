STIŽE VELIKA PROMJENA VREMENA! Neko vrijeme će biti sunca, ali onda nas opet čeka neugodno iznenađenje

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će u prvom dijelu dana vrijeme u unutrašnjosti biti promjenljivo, ponegdje uz malo kiše, a potom raskidanje naoblake, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

“Popodne sunčanije, no lokalno će biti i razvoja oblaka uz pljuskove s grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Na Jadranu sunčano, popodne uz mogućnost za poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u Slavoniji i Baranji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita jaka, popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak”, piše DHMZ.

Što se tiče temperature građani slobodno mogu izvaditi kratke rukave iz ormara jer će najviša dnevna temperatura zraka uglavnom biti između 24 i 27 stupnjeva Celzijevih. U gorskim predjelima temperatura će biti malo niža, od 19 do 23 stupnjeva Celzijevih.





Rekordne temperature

Sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano. Iz DHMZ-a javljaju kako su poslijepodne i navečer u Slavoniji i na južnom Jadranu mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.

“Vjetar umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 19, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 27 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža”, piše DHMZ.

Što se tiče vikenda, na kopnu će za razliku od prošlog vikenda kada je padala jaka kiša biti uglavnom sunčano.

“U nedjelju su u unutrašnjosti Dalmacije i na istoku uz više oblaka mogući lokalni pljuskovi”, izvijestili iz DHMZ-a.