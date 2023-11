Stiže velika promjena vremena: Moglo bi biti gadno, izdano upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas će biti pretežno sunčano, pogotovo do sredine dana. Ujutro na kopnu ponegdje magla koja se može i dulje zadržati. Iz Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ) upozoravaju da nas poslijepodne i osobito navečer sa zapada očekuje porast naoblake i lokalno malo kiše, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

“Vjetar na kopnu slab, u drugom dijelu dana ponegdje umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a potom jugo u jačanju na umjereno i jako, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 16 na kopnu i od 15 do 20 °C duž obale”, izvještavaju iz DHMZ-a.





Danas je na snazi žuti meteoalarm za južnu Dalmaciju zbog vjetra.

Pretežno oblačno

Sutra će biti umjereno i pretežno oblačno s kišom, češćom i obilnijom na Jadranu i uz njega gdje će biti i grmljavine. Popodne i navečer prestanak oborine i postupno razvedravanje. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u Dalmaciji i jugo, a popodne će okrenuti na sjeverozapadni i potom sjeverni koji će na moru imati i olujne udare. U unutrašnjosti najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, a najviša dnevna od 9 do 14, dok će na Jadranu temperatura biti uglavnom od 12 do 17 °C.

DHMZ je izdao upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za gotovo cijelu Hrvatsku. Kako se vidi na prognostičkim kartama, sve je u žutom osim gospićke i karlovačke regije. Meteorolozi građane upozoravaju na opasnost od vjetra.