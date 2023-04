STIŽE VELIKA PROMJENA, NEKA IGRE POČNU! Lukavi Tomašević nakon ‘propalih zaruka’ s dva jaka saveznika kuje novi plan: ‘Zna da nije pametno igrati na tu kartu’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

hrvU Zagrebu pomaka nema, obećavaju se projekti koji su u zraku, kao i zamišljena željeznica do zračne luke, ali vidljivog otpora prema gradskoj vlasti nema. Oporba zapravo ne postoji, gunđa iza kulisa i optužuje novu vlast zbog nesposobnosti, ali osim poznatih fraza, ne nudi ništa novo. Ako je suditi po sadašnjem stanju, Tomašević i ekipa vladat će godinama. Kao uostalom i HDZ u državi.

Stanje u Zagrebu lako se može usporediti sa stanjem u zemlji: iako su svi krajnje nezadovoljni Možemo, kao i HDZ-om, stranka Tomislava Tomaševića čvrsto drži vlast, kao i stranka Andreja Plenkovića.

Dvije ostavke

Prave opozicije nemaju ni jedni ni drugi, iako prolaze mjeseci i godine, pa stranci Možemo nije naštetila ni očita nesposobnost da pokrenu stvari u Zagrebu, kao ni HDZ-u cijela serija megaafera koje bi svagdje u svijetu dovele do pada vladajućih i njihovih trabanata. Ali Tomašević za konkurenciju ima nesposobni SDP koji vodi ne previše vješti Branko Kolarić, nezainteresirani HDZ i njihova potkapacitiranog zagrebačkog igrača Mislava Hermana te propalu stranku Milana Bandića koja je blokirana zbog dugova i prijeti joj stečaj. Ambiciju pokazuje dr. Trpimir Goluža, ginekolog iz Petrove, i Ivica Lovrić, ali su obojica daleko od popularnosti da se može govoriti o njima kao o budućim gradskim liderima.





Čak se i sve češće spominje mogućnost da Tomašević uskoro više bude zaokupljen stranačkom politikom sa željom da Možemo dobro prođe na parlamentarnim izborima, a da dobar dio operative preuzme njegova zamjenica Danijela Dolenec. Neki idu i tako daleko da tvrde kako nije isključena mogućnost da Tomašević, ako rezultati izbora budu dobri, ode u Sabor i nastavi političku karijeru na državnoj razini, a Dolenec nastavi voditi grad.

“Sposobna je, u nekim se stvarima bolje snalazi od gradonačelnika i ta opcija ne bi bila nemoguća. Jedino što i lukavi Tomašević zna da nije previše pametno igrati na kartu zamjenice jer iskustvo uči da je Sandra Švaljek brzo došla Bandiću glave, kao i Kosorica Ivi Sanaderu”, govori nam poznavatelj zagrebačke političke scene.

Da se u Zagrebu ipak, iza kulisa, nešto zbiva, pokazuju dvije posljednje ostavke u Holdingu, čiju je pozadinu teško iščitati. Prvi je ostavku dao Ratko Bajakić, veliki investitor i mecena Možemo, kojemu mogu zahvaliti što su financijski stali na noge. Uostalom, u njegovoj pivnici Medvedgrad u Ilici se sastajao vrh stranke i kovao planove.

Kreditna situacija

U veljači je odstupio s mjesta predsjednika Nadzornog odbora Holdinga, a razne su pretpostavke o razlogu. Jedni kažu da je istaknuti poduzetnik bio zgrožen kvalitetom kadrova u Holdingu, drugi tvrde da je svoju misiju završio, barem privremeno.

Slijedila je ostavka Borisa Sesara na mjesto člana Uprave, koji je također odustao od Holdinga, a bio je, kao i Bajakić, gradonačelnikov izbor. Uspio je u nemogućem, da mu se imovinska kartica podeblja u posljednjih šest mjeseci za milijun eura, i to je više-manje sve. Ni jedan ni drugi nisu objasnili zašto napuštaju brod, ali oni su, između ostalih, sudjelovali u donošenju odluke da se uzme najveći kredit dosad, od 240 milijuna eura. Dosad su kratkoročni i dugoročni krediti koje je uzimao Grad imali kamatu od 1,7 do 2,2 posto, najviše 2,5 posto, a ovaj rekordno visoki ugovoren je s promjenjivom kamatom i ona je već sada 6 posto.

“Nikada dosad Holding nije uzeo založni kredit, a banke su se osigurale s ‘jamcima’, Plinarom, Vodovodom i brojnim nekretninama. Bilo bi zaista katastrofalno da Zagreb u budućnosti ne mogne otplatiti ovaj kredit jer bi vrijedna imovina išla bankama. A i posljednje inzistiranje na skupljoj vodi u Zagrebu trebalo je poslužiti za lakše vraćanje kredita kojim su pokriveni krediti iz Bandićeva vremena”, govori naš sugovornik. Daje i mogućnost da su ostavke dvojice istaknutih ljudi u Holdingu vezane uz ovu kreditnu situaciju, da su oni jednostavno obavili svoj dio posla i iz taktičkih se razloga povukli.









Zagreb je tako u raljama banaka, a stanje ni u gradskim tvrtkama nije bajno. Zagrebačke ceste asfaltiraju se mnogo manje nego prije, Zagrebparking muku muči s neispravnim aparatima, a ni pauk dugo nije radio. ZET-u također ne rade naplatni aparati, a dnevno iz garaže izlazi 150 tramvaja, dok je prije izlazilo 180. Na djelu je i tiha privatizacija Čistoće jer smeće odvoze kamioni jedne privatne tvrtke, a ne njihovi.

Puna usta

“Sve to novoj vlasti ne ide na ruku, ali neorganizirana oporba im dopušta da lako ‘peglaju’ u javnosti ovu situaciju. Donedavno je za sve bio kriv mrtvi Bandić, a sada zvučno najavljuju projekte za koje ni prva lopata nije ukopana. Tomašević je često nervozan, nije on dezorijentiran i dobro zna što se događa. Kad je riječ o novcu, tu je Tomašević itekako stručan.”

Nema ništa ni od investicijskog ciklusa najavljenog za ovu godinu. Za obnovu Doma sportova bilo je predviđeno 2 milijuna eura, a za Gradsku knjižnicu pola milijuna, ali pomaka nema. Sanacija mostova, koju Tomašević često spominje, započeta je prije, željeznica “u zraku” zaista je u zraku, a nema ništa ni od novog GUP-a. Da nema Crkve, ne bi bilo ni pomaka u obnovi Zagreba nakon potresa, jer ionako kasne projekti obnove muzeja, kazališta, da se i ne govori o kućama i stanovima. Iako su članovi Možemo imali puna usta obećanja da će Zagrepčani dočekati obnovu, sada se najčešće šuti ili slika uz Branka Bačića i njegovu PR akciju spašavanja obraza vezano uz obnovu. Ali, vrijeme curi.









“Sve to uviđaju građani sve više, ali nemaju alternativu. HDZ kao da neće vlast u Zagrebu, anemično se postavlja prema gradskoj vlasti. Neki to objašnjavaju činjenicom da šefu HDZ-a ne odgovara da se u Zagrebu profilira jaki lokalni vođa jer bi on mogao ugroziti i njega. Ovako, s Hermanom, u središnjici mirno mogu spavati i sanjati da će jednom vladati glavnim gradom”, objašnjava naš sugovornik.

SDP je još žalosnija priča, a jedini koji ima korist od suradnje s Možemo je Joško Klisović koji vodi Skupštinu koja se sastaje od vremena do vremena. Ali ima dobru plaću, auto i brojne privilegije, a mnogi smatraju da je to mjesto vrhunac uhljebničkog uživanja u politici, bez odgovornosti i stvarnog angažmana.

Dva projekta

Od Bandićevih poletaraca predvođenih veteranom Slavkom Kojićem nije ostalo mnogo pa jaču gradsku organizaciju ima i Davor Bernardić.

I dok oporba spava, Tomašević nastavlja dalje. Zasad je vidljiva realizacija dvaju “projekata”, trake za bicikliste u prometnoj Deželićevoj i zabrane prometa u dijelu Stare Vlaške, stvorivši novo gradsko ruglo kojem se Zagrepčani izruguju. Sve drugo su pusta obećanja, ali očito to kod dijela građana “pali”.

Zato Tomašević može biti miran. Ovakva oporba ga ne može ugroziti, a građani kao građani – osvijeste se kada je ionako sve gotovo. Gradonačelnik se može mirno posvetiti još jednom poslu, promociji stranke na nacionalnoj razini, jer je jasno da Sandra Benčić za to nema kapaciteta. Nije popularna, odbojna je i često previše agresivna, a Tomašević još od svih njih uživa najveću podršku građana. A hoće li tu vještinu prenijeti i na nacionalni plan, pokazat će parlamentarni i europski izbori.