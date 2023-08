Stiže ‘toplinska kupola’: Vikend ipak ne donosi ono čemu su se svi nadali

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se Azorska anticiklona proširila Sredozemnim morem, vremenske prilike nad Europom obilježava polje visokog tlaka, a nad Balkanski poluotok istočno visinsko strujanje donosi nestabilan vlažan zrak sa Crnog mora.

Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije izgledno je stvaranje toplinske kupole – “peke” iznad zapadnog Sredozemlja koja će idući tjedan donijeti visoke temperature i u naše krajeve.

Tako će u četvrtak prevladavati sunčano, no u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom i to uglavnom poslijepodne. Ujutro na kopnu mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu slab, dok će duž obale ujutro i dio prijepodneva ponegdje puhati umjerena bura, popodne većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 °C.





Pred vikend grmljavinski pljuskovi

Petak će pak, osvanuti pretežno sunčan, a danju će biti vruće.

Od sredine dana u unutrašnjosti uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice kiša i grmljavina. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu ujutro i prijepodne slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, a popodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, duž obale i na otocima između 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34 °C, u gorju malo niža.

Mogući pljuskovi za vikend

Za vikend u unutrašnjosti prognozirano je sunčano vrijeme uz umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da su u subotu poslijepodne mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak. Temperature zraka u porastu tako da će noćne temperaure biti oko 20, a najviše dnevne malo ispod 40 C.

Na Jadranu sunčano toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju ujutro slaba bura. Na srednjem i južnom Jadranu slab do umjeren maestral. Temperature zraka u porastu, tople noći s temperaturom oko 24 i vrući dani dnevni maksimumi i do 38C.

Temperatura mora je visoka i mjerimo od 25 do 27C, a tijekom vikenda u priobalju i u planinama UV indeks visok i vrlo visok.