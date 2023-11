Stiže radikalna promjena vremena: Slijedi nam temperaturni šok

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Vrijeme će idućih dana biti prilično izazovno, ne samo zbog raznovrsnih meteoroloških pojava, nekih i opasnih, vrijednih upozorenja, nego i zbog prilično velike nepouzdanosti vremena.

Zimski uvjeti, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, poledica, snijeg te jak pa i olujan vjetar, kao i gdjekad obilna kiša – potkraj studenoga i početkom prosinca ne bi trebali biti nešto neuobičajeno, s obzirom na donedavnu iznadprosječnu toplinu, većinom čak i rekordnu, te mnogima ugodno i povoljno vrijeme – u nastavku tjedna valja biti na oprezu.





U četvrtak ponegdje mraz, poledica pa južina i kiša: Bit će osjetno toplije

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje kiša, osobito u Gorskom kotaru i na dijelu sjevernog Jadrana moguće obilnija. Ujutro na zapadu unutrašnjosti može biti oborine koja se smrzava na tlu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u višim predjelima i jak s olujnim udarima. Na Jadranu umjereno i jako, ponegdje moguće i olujno jugo, popodne na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na jugu i do 19, a u sjevernim kopnenim krajevima između 5 i 10 °C.

Žuti meteoalarm za skoro cijelu Hrvatsku

Žuti meteoalarm upaljen je za gotovo cijelu Hrvatsku, izuzev osječke i kninske regije koje su u zelenom.

U zagrebačkoj i karlovačkoj regiji opasnost je zbog poledice, u gospićkoj i riječkoj regiji moguće su obilnije padaline, dok je u ostalim područjima upozorenje zbog mjestimice jakog i vrlo jakog juga.

I dalje promjenjivo, radikalno će zatopliti

Južina se nastavlja na kopnu i u oblačni petak, kad će najkišovitije opet biti u gorju. Temperatura će dodatno porasti, moguće je da na istoku Hrvatske dostigne i 20 °C. U subotu zahladnjenje, ponajprije u gorju i snijeg, koji je moguć i ponegdje u nizinama na sjeveru Hrvatske. U nedjelju postupno smirivanje vjerojatno i barem djelomično razvedravanje – te još hladnije.









“Na Jadranu promjenjivo s ponegdje obilnijom kišom na sjevernom dijelu. U subotu je moguća grmljavina, a u nedjelju bi se trebalo razvedravati sa sjevera, u Dalmaciji još lokalno s malo kiše. Bit će razmjerno vjetrovito, najprije s izraženom južinom, a od kraja subote i burom koja će do ponedjeljka oslabjeti”, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.