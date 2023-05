STIŽE PROMJENA VREMENA! Pripremite kišobrane, mogući pljuskovi s grmljavinom: Evo kada će biti stabilnije

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon nekoliko gotovo vrućih dana, uglavnom sunčanih, od srijede do petka u većini unutrašnjosti će sunčana razdoblja biti kraća, a temperatura zraka malo niža, primjerena dobu godine, pri čemu će osjećaju svježine pridonositi i povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

S promjenjivom naoblakom bit će povremene mjestimične kiše, uglavnom manjih količina, no lokalno će pljuskovi biti i izraženiji, praćeni grmljavinom, osobito u srijedu.

Za vikend sunčanije i malo stabilnije.





Vremenska prognoza za srijedu

Danas će u unutrašnjosti promjenljivo, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita i jaka, a drugdje od sredine dana jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 26 °C.

U četvrtak promjenjivo, moguća kiša i pljusak s grmljavinom

Djelomice sunčano, no uz promjenjivu naoblaku mjestimice malo kiše ili pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u gorju, unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Na Jadranu pretežno sunčano, ali pokoji pljusak moguć je uz obalu srednjem i južnog dijela.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, u Dalmaciji sredinom dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna uglavnom između 23 i 27, u gorju malo niža, prognoza je DHMZ-a za četvrtak.

Do petka nestabilno

Idućih dana na kopnu promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, te manje stabilno pa će ponegdje i povremeno pasti malo kiše, pa i u obliku ponekog poslijepodnevnog pljuska. Vjetar će uglavnom biti umjeren sjeveroistočni, a oslabit će u malo stabilniju subotu.

“Na Jadranu barem djelomice sunčano i danju podjednako toplo kao prošlih dana, a i jutarnja će temperatura zraka malo porasti. Kiša će uglavnom izostati, tek poneki rijetki pljusak iz unutrašnjosti može se spustiti do dalmatinske obale u četvrtak, u petak oko Dubrovnika. Bura će pojačati osobito na sjevernom dijelu, a na otocima sjeverozapadnjak”, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.