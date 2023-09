Stiže promjena vremena: Evo kada kreću kiše jesenje

Autor: Dnevno.hr

U većem dijelu zemlje ponedjeljak je osvanuo pretežno vedar, uz nešto umjerene naoblake i magle u unutrašnjosti.

Mjestimice je magla i vrlo gusta, pa je smanjena vidljivost na cestama u unutrašnjosti, upozoravaju vozače na oprez iz HAK-a. Poslijepodne će postupno rasti naoblaka sa zapada, a kasnije poslijepodne može pasti malo kiše ili kakav pljusak na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.

No, već sutra će na vrijeme u našim krajevima utjecati hladna fronta, kiše i pljuskova s grmljavinom bit će na sjevernom Jadranu i diljem unutrašnjosti. Lokalno je moguće i nevrijeme, a najmanje oborine bit će u Dalmaciji tijekom utorka. Temperature će se ponovno malo sniziti, osobito na kontinentu.





Sunčano uoči nestabilnosti

Tako će danas biti pretežno ili djelomice sunčano te iznadprosječno toplo. Poslijepodne postupan porast naoblake sa zapada, a navečer i krajem dana je na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguća kiša.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, prolazno i jak, na istoku i sjevernom Jadranu jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 °C.

Pogoršanje

Utorak će osvanuti promjenjiv i nestabilan, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Kiše i pljuskova već prijepodne bit će na sjevernom Jadranu i zapadnim krajevima unutrašnjosti, a do kraja dana u većim dijelu zemlje. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar, na Jadranu u početku jugo i jugozapadnjak, koji će okrenuti na buru i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C.









Posve stabilno neće biti ni tijekom srijede, kad još može biti malo kiše ili pljuskova, osobito u unutrašnjosti tijekom prijepodneva. U drugom dijelu dana posvuda razvedravanje.

Drugi dio tjedna ipak neće donijeti potpunu stabilizaciju, štoviše, prema kraju tjedna ponovno će biti sve češća oborina.