STIŽE PRAVO LICE SIJEČNJA: Snijeg, mraz, na Jadranu olujna bura, DHMZ izdao upozorenje na opasne valove hladnoće, evo gdje ih se očekuje i kada!

Autor: L.B.

Početkom tjedna očekuje se velika i umjerena opasnost od valova hladnoće, posebice na dubrovačkom i splitskom području. Velika opasnost od hladnih valova očekuje se na području Dubrovnika u ponedjeljak i utorak, a u srijedu umjerena, izvijestili su u nedjelju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Osim toga, u prva tri dana novog tjedna, na području Splita te Osijeka očekuje se umjerena opasnost, dok je za područje Rijeke i Karlovca u srijedu prognozirano isto, upozoravaju iz DHMZ-a.

Kako vas ne bi temperature iznenadile te kako bi se zaštitili, pridržavajte se sljedećih preporuka: pratite vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavajte izlazak, ako to nije prijeko potrebno. Odjenite više slojeva tople odjeće, osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U slučaju kiše koja se ledi u dodiru s tlom, smrzavanja ili snijega na tlu, budite oprezni radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju, napomenuli su iz DHMZ-a.

Prognoza za ponedjeljak

Za ponedjeljak DHMZ prognozira snijeg.

U središnjim i gorskim predjelima prijepodne oblačno povremeno uz snijeg, a zatim prestanak oborine i razvedravanje.

Na Jadranu i u većem dijelu Slavonije pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, uz obalu od 0 do 2, a na otocima od 3 do 5 °C. Najviša dnevna uglavnom između -1 i 2, a na Jadranu 4 i 8 °C.

Potreban oprez pri niskim temperaturama

Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje. Pomozite obitelji, prijateljima i susjedima koji većinu vremena provode sami i nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu utopljavanja i prekid boravka na hladnoći.

U slučaju da se kod onih osoba koje duže borave na otvorenom (izletnici, planinari, alpinisti, vojnici) pojave početni simptomi pothlađivanja ili ozeblina (trnjenje i gubitak osjeta prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol), treba odmah potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postepeno utopljavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline.

Preporuča se dati tople bezalkoholne napitke (čaj, juha) te potražiti stručnu medicinsku pomoć i nazvati: hitnu medicinsku službu – 194 ili Centar za žurne službe – 112.