STIŽE OGROMNA PROMJENA VREMENA! Moglo bi potrajati: DHMZ izdao upozorenje

Autor: N.K

Nakon toplog proljetnog vremena ponovno stiže osjetno zahlađenje i kiša koja bi mogla padati danima. Razvedravanje se prema nekim prognozama očekuje tek u četvrtak idućeg tjedna.

Danas će još biti djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji i pretežno sunčano. Prema kraju dana sa zapada slijedi postupni porast naoblake. Vjetar na kopnu slab, samo povremeno umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, popodne jugozapadnjak u okretanju na jugo i jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 °C.

Već od sutra će biti promjenljivo, u zapadnijim predjelima i pretežno oblačno. Od jutra kiša u središnjim i gorskim područjima, na sjevernom Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom.





Lokalno će pasti obilna kiša, a u najvišem gorju moguće je malo snijega. Pljuskovi se prema večeri očekuju i u Dalmaciji, a uglavnom suho zadržat će se u Slavoniji.

Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak jugoistočni i južni, a u središnjim predjelima većinom slab sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji ponegdje i olujno. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 8 do 13. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, u Slavoniji i Dalmaciji od 16 do 21 °C.

Zbog jakog vjetra i obilne kiše za sutra je za veći dio Hrvatske izdano žuto upozorenje Meteoalarma.

Danas na istoku Hrvatske prevladavajuće sunčano uz slab, u Podunavlju i umjeren sjeverozapadni vjetar. Povremeno će biti umjerene naoblake, vjerojatnije poslijepodne. Temperatura zraka, i jutarnja i dnevna, podjednaka kao u utorak i u okvirima prosjeka za doba godine.









Danju ugodno toplo još u srijedu i u središnjoj Hrvatskoj, uz najviše vrijednosti između 16 i 19 °C. Uz promjenjivu naoblaku bit će i duljih sunčanih razdoblja, posebice u Moslavini i na sisačkom području, dok će više oblaka biti uz granicu sa Slovenijom i na Pokuplju.

Na zapadu zemlje prijepodne uz dosta oblaka, no poslijepodne će biti barem djelomice sunčano te će uz slab i umjeren jugozapadnjak, na otvorenom moru i jugo temperatura zraka doseći vrijednosti od 13 °C u gorju do 18 °C ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana. S jačim naoblačenjem krajem dana već ponegdje kiša.

U Dalmaciji pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom ponajprije u njezinoj unutrašnjosti. Umjerenu buru zamijenit će jugozapadnjak, a prema kraju dana svce češće i jugo pa će more biti malo i umjereno valovito. Uz dosta sunčanih sati bit će ugodno toplo što će mnoge mamiti na boravak na otvorenome.









Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske. Pritom svakako treba imati na umu da je jakost sunčevog zračenja sredinom travnja već slična onoj potkraj kolovoza – UV indeks je visok pa se potrebno zaštititi prilikom dužeg izlaganja suncu, prognozira za HRT Tanja Renko iz DHMZ-a.

S četvrtkom počinje razdoblje nestalnog vremena. Mjestimice će na Jadranu biti obilnih i izraženih pljuskova – nevera, osobito u četvrtak i petak. I vjetar će biti vrlo promjenjiv – vrlo jako jugo okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a u subotu ponovno jako jugo. Moguće su i pijavice.

U unutrašnjosti će s izraženom promjenom osvježiti, posebno potkraj četvrtka i u noći na petak na zapadu zemlje, zbog čega će u višem gorju biti susnježice i mokrog snijega.

Čini se da će se nestabilno vrijeme zadržati najmanje do početka idućeg tjedna.