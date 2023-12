Stiže nova promjena vremena: Mnogi će se iznenaditi

Autor: I.G.

Iako zima polako stiže, nedjelja će donijeti ugodne temperature, pogotovo na obali i otocima. Slab vjetar pridonijet će mirnom vremenu, dok se na Jadranu očekuje postupno slabljenje bure, iako će u ranim jutarnjim satima još uvijek biti mogući olujni udari.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je prognozu vremena za nadolazeću nedjelju. Nagovješta se pretežno sunčano vrijeme diljem Hrvatske, dok bi se u unutrašnjosti povremeno mogla pojaviti magla.

Danas obilje ☀️sunčanih sati uz uglavnom slab vjetar u unutrašnjosti, a na Jadranu daljnje slabljenje bure. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 5 do 9, duž obale i na otocima od 11 do 15 °C.









Vjetar će biti slab, a na Jadranu se očekuje slabljenje bure, dok bi u jutarnjim satima još ponegdje mogli osjetiti olujne udare. Temperature zraka kretat će se između 5 i 9 °C, dok će na obali i otocima biti nešto toplije s najvišim temperaturama od 11 do 15 °C.

Podsjetimo, u subotu je puhala jaka bura koja je sada u opadanju.







Bura stvara probleme u prometu!

Najviše temperature zraka bit će u rasponu od 5 do 9 °C u unutrašnjosti, dok će obalu i otoke obasjavati sunce s najvišim temperaturama od 11 do 15 °C.

Prognoza za ponedjeljak

U ponedjeljak se očekuje mirno vrijeme, dok će na Jadranu u jutarnjim satima još ponegdje puhati burin, a popodne se očekuje slab vjetar s mora.

Jutarnje temperature zraka bit će svježe, kretat će se od -3 do 1 °C u unutrašnjosti, dok će na Jadranu iznositi od 5 do 9 °C. Tijekom dana, najviše dnevne temperature bit će umjerene, između 7 i 11 °C, dok će na obali i otocima doseći ugodnih 12 do 16 °C.

Sunce će obasjavati nebo, stvarajući idiličan ponedjeljak s povremenom maglom koja će pridonijeti slikovitom ambijentu. Jadran će doživjeti mirnoću mora, s jutarnjim burinom koji će se smirivati, a popodne će zapuhati slab vjetar s mora.

Ova vremenska prognoza pruža nadu u još jedan dan s ugodnim vremenskim uvjetima, potičući građane na aktivnosti na otvorenom i uživanje u blagim temperaturama prije nego što zimska hladnoća zavlada.