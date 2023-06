Gdje je nestalo ljeto? Stigla vremenska prognoza za cijeli tjedan, pogledajte do kada će pljuštati

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Hrvatsku je stiglo najavljeno pogoršanje vremena s kišom i nešto manjim temperaturama, a kako se čini, ljeto ide na pauzu jer bi kišovito i hladno vrijeme moglo bi i potrajati. Prema najnovijim prognozama i za vikend nas čeka vrlo nestabilno vrijeme.

Danas će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom.

Zatim slijedi razvedravanje, no još ponegdje može pasti poneki pljusak. Na Jadranu promjenljivo oblačno, u Dalmaciji uz lokalne pljuskove s grmljavinom, ujutro i na sjevernom Jadranu.





Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita jaka s olujnim udarima, a na jugu jugozapadnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 24, a na Jadranu od 25 do 29 °C, prognoza je DHMZ-a.

Četvrtak donosi manje vjetrovite i sunčanije prilike. Bit će toplije posvuda.

I petak će još biti većinom sunčan no već prema večeri s jugozapada jače naoblačenje s novom porcijom kiše i pljuskova. Subota će biti kišovita i pljuskovita u većem dijelu zemlje, lokalno će biti obilnije oborine, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran.

Nedjelja još donosi pljuskove gorju, istoku zemlje i Dalmaciji uglavnom, javlja N1.