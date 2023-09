Stiže nam promjena vremena: Izdano upozorenje za četiri hrvatske regije

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvještava da će danas u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčano.

“U unutrašnjosti ujutro ponegdje kratkotrajna magla, a potom, većinom u sjevernim krajevima, povremeno više oblaka uz mogućnost za lokalno malo kiše. Vjetar slab, od sredine dana na istoku i umjeren sjeverozapadni.





Na Jadranu će slaba do umjerena bura, popodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 °C”, stoji u izvješću DHMZ-a.

Pretežno sunčano

Danas je izdan žuti meteolarm za potencijalno opasno vrijeme u četiri hrvatske regije: Kvarer, sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju.

Sutra će prevladavati sunčano, na Jadranu i vedro, a u unutrašnjosti će ujutro mjestimice biti magle.

“Vjetar na kopnu slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, te prolazno sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 16 do 21, a najviša dnevna od 21 do 26 na kopnu te uglavnom od 25 do 28 °C duž obale”, izvještava DHMZ.