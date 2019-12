STIŽE NAM PRAVA ZIMA! Do kraja tjedna očekujte minuse, buru, a ponegdje i snijeg!

Autor: Dnevno

Iako je današnji dan osvanuo sunčan u cijeloj zemlji, vrijeme će se idućih dana itekako promijeniti, javlja N1. Tijekom noći na četvrtak slabe oborine može biti u nasjevernijim područjima, i na istoku kontinenta, no to će biti zanemariva količina. Uglavnom će biti suho, stabilno. Planirate li boravak na otvorenom, iskoristite Božić, i sutrašnji blagdan Svetog Stjepana, jer će već petak biti oblačniji i promjenjviji.

To je samo uvod u pogoršanje koje nas čeka u posljednjim danima stare godine. Zahladnjet će osjetno, pri čemu bi u višem gorju moglo pasti malo snijega, i to najizglednije tijekom subote. Zimskom dojmu doprinijet će i jaka bura, duž cijele obale! U vjetrovitim uvjetima, i na moru će biti hladno, u nedjelju, osobito ujutro, kad će i uz obalu biti tek koji stupanj iznad nule, dok se će na kontinentu temperature spuštati i do -5.