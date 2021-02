STIŽE MJERA KOJA ĆE RAZVESELITI SVE UMIROVLJENIKE: Stiže COVID dodatak, neki će dobiti više, neki manje!

Autor: V.K

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u radio emisiji HRT-a “Intervju tjedna” govorio je covid dodacima za umirovljenike koji su umirovljeničke udruge zatražile od Vlade.

Iz njegove izjave može se zaključiti kako će umirovljenici gotovo sigurno dobiti neku vrstu “obeštećenja”.

“Govori se o milijardi i 100 milijuna kuna okvirno u ovom kontekstu koji ste predstavili kao projekcije. Svjesni smo da je jedan dio zemalja isplatio COVID dodatke koji se vežu za povećanje materijalnih troškova umirovljenika u ovom razdoblju. Nekakav model obeštećenja moramo naći. Paralelno nam dolazi indeksacija mirovina za koju ćemo vidjeti kroz desetak dana kolika će biti. Kada budemo znali kolika nam je indeksacija, znat ćemo koliki nam je fiskalni kapacitet”, rekao je Aladrović.

Po uzoru na neke druge zemlje, Sindikat i matica umirovljenika tražili su od vlade isplatu, tako da oni s mirovinama nižima od 1.500 kuna dobiju najviše, npr. 400 kuna solidarnog dodatka mjesečno, oni s dvije do tri ti­suće kuna mirovine 300 kuna, od tri do četiri tisuće 200 kuna, oni s mirovinom od četiri do pet tisuća kuna 100 kuna dodatka, dok bi se onima s mirovinama višima od 5.000 solidarni dodatak od 100 kuna isplaćivao samo ako je riječ o samcima.

Ipak, udruge su došle s novim prijedlogom javlja portal Moje vrijeme. Sada traže 150 eura za umirovljenike s mirovinama do 2.710 kuna. Također traže da oni s mirovinama od 2.710 do 5.000 dobiju po 100 eura, a samci s više od 5.000 kuna mirovine 50 eura dodatka.