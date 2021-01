STIŽE JUŽINA! MNOGI ĆE JEDVA DOČEKATI NEDJELJU: Evo kakvo nas vrijeme čeka danas i do kraja tjedna!

Autor: V.K

Danas nas u većini krajeva čeka pretežito sunčano, ujutro maglovito, a u drugom dijelu dana očekuje se jačanje južine koja će prema kraju tjedna dodatno jačati.

“U prvom dijelu četvrtka na istoku Hrvatske česta sunčana razdoblja i slab vjetar. Zatim umjeren jugozapadnjak, porast naoblake i moguća kiša. Od jutarnjih -5 °C najviša temperatura porast će do oko 8 °C, piše HRT.

Podjednako i u središnjoj Hrvatskoj – ujutro opet mraz, a mjestimice i magla, uglavnom na karlovačkom i sisačkom području. U Međimurju i u višim predjelima u drugom dijelu dana umjeren jugozapadni vjetar te povećana naoblaka s kojom bi navečer lokalno moglo biti kiše

U gorju navečer susnježica i snijega, a kiša je moguća već popodne na širem riječkom području. Ujutro česta sunčana razdoblja, koja će u gorju umanjivati magla. Ujutro od -10 do -5 °C u gorju, na obali uglavnom od -1 do 4 °C. Danju umjeren jugozapadnjak i jugo te na sjevernom Jadranu od 7 do 11 °C, a u gorju oko 3 °C.









U Dalmaciji djelomice sunčano, more malo i umjereno valovito, a jugo tek poslijepodne umjereno. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno može pasti malo kiše ili susnježice. Ujutro i do – 5 °C u unutrašnjosti, od 0 do 5 °C na obali, a dnevna temperatura bit će između 7 i 12 °C.

Podjednako toplo i većinom sunčano na krajnjem jugu Hrvatske, uz slabo jugo te mirno more. Prema otvorenome malo do umjereno valovito, osobito prijepodne. Ujutro će u zaobalju opet biti mraza, koji je uz najnižu temperaturu od 0 do 5 °C moguć i ponegdje na obali. Navečer naoblačenje.”

Jačanje južine i zatopljenje, česte oborine, pa opet promjena…









Na Jadranu će u petak jugo nastaviti jačati, ponegdje će biti pljuskova i grmljavine, navečer prolazno sjeverozapadnjak, pa opet jako jugo sve do nedjelje kada će sa sjevera krenuti bura. Suha razdoblja najizglednija su u subotu ujutro, iako će ih biti i u ostalim danima.

I na kopnu idućih dana toplije s blagom južinom i promjenjivom naoblakom te povremenim oborinama. Povremeno kiša, u gorju i susnježica i snijeg bit će česti u petak te opet sa subote na nedjelju i u nedjelju prijepodne. Potkraj nedjelje smirivanje, vjetar će okrenuti na umjeren sjeverni s kojim će temperatura osjetno pasti.”

DHMZ je izdao upozorenje samo za Sjeverni Jadran gdje su temperature i dalje izrazito niske i potencijalno opasne.