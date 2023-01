STIŽE JOŠ SNIJEGA, UDARAT ĆE I OLUJNA BURA! Veliki problemi na cestama, u prekidu trajektne linije

Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, u većini krajeva povremeno sa snijegom, a uz obalu i kišom.

U Dalmaciji su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom.

Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a južnije istočnjak i jugo. Najniža temperatura na kopnu od -5 do 0, na Jadranu od 1 do 6, a najviša između -2 i 3, duž obale od 5 do 10 °C.





Za Kvarner i Velebitski kanal izdan je crveni meteoalarm zbog jakog vjetra.

“Jaka i vrlo jaka, u noći i ujutro mjestimice olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h)”, javlja DHMZ.

HAK: U većem dijelu Hrvatske snijeg, u priobalju bura s orkanskim udarima

U većem dijelu unutrašnjosti i dijelu Dalmacije pada snijeg i moguća je poledica, zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije, a u priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima, izvijestio je u subotu navečer Hrvatski autoklub.

U prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije.

HAK savjetuje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i na put ne kreću bez propisne zimske opreme, a ako je moguće odgode putovanje.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama: iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca; iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca.









Za sav promet zatvoreni su (zbog vjetra): dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; dionica A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za sve skupine vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3 uz obaveznu zimsku opremu); A7 Draga-Šmrika; dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su: Jadranska magistrala (DC8) na dionici Bakar-Senj; DC25 na dionici Gospić-Karlobag; DC27 Gračac-Zaton Obrovački; državna cesta između čvora i mjesta Križišće (DC99) te lokalna cesta LC58107 Kraljevica-Križišće.

U prekidu trajektne linije

U prekidu su: trajektne linije: Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak, Zadar-Silba-Mali Lošinj, Sumartin-Makarska, Trogir (Soline)-Drvenik Mali-Drvenik Veli, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Ubli-Vela Luka-Split;









katamaranske linije: Pula-Zadar, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Zadar-Premuda-Silba-Olib, Zadar-Zaglav-Bršanj-Zadar, Šibenik-Kaprije-Žirje, Ubli-V. Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Rogač-Milna, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split i Dubrovnik-Šipan-Mljet.

brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Zaglav-Zadar, Zadar-Iž-Rava-Zadar, Vrgada-Pakoštane-Biograd, Orebić-Korčula.