Stiže intenzivna kišna epizoda: U ovoj regiji će posebno udariti

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Kako javljaju prognostičari, nedjelja će još biti razmjerno stabilna, ali i svježa, na Jadranu i sunčana.

Novi tjedan nosi nam nešto više temperature, ali i novu, povremenu kišu, na Jadranu vjerojatno i u obliku lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, posebice u utorak, kada će, kao i u srijedu, ponegdje u gorju pasti i malo snijega.





Od početnog juga – od utorka do četvrtka ponovno mjestimice jaka bura s olujnim udarima, s kojom će se atmosfera stabilizirati.

Danas stabilno uz niže temperature

Danas će biti biti djelomice, na jugu i pretežno sunčano. Prijepodne uz prolazno više oblaka mjestimice u unutrašnjosti moguće je vrlo malo kiše.

Vjetar većinom slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, popodne sjeverozapadni, a ujutro pa opet navečer na jugu i bura. Najviša temperatura između 8 i 12, na Jadranu od 13 do 16 °C, javlja DHMZ.

Opet promjenjivije, uz mjestimice jake oborine

U ponedjeljak na Jadranu opet okreće na jugo. Intenzivnija kišna epizoda dolazi u noći na utorak – mjestimice je moguća i obilnija oborina, a lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u utorak u Dalmaciji.

Od utorka će biti i razmjerno vjetrovito, najprije uz jak jugozapadnjak, pa buru, na udare i olujnu. Utorak i srijeda i u unutrašnjosti uglavnom oblačni, tmurni, povremeno uz kišu, u gorskoj Hrvatskoj prolazno i susnježicu i snijeg.

U ponedjeljak oborina će u većini mjesta još izostati te će biti i sunčanih razdoblja. Danju postupno svježije, osobito u srijedu uz mjestimice jak sjeveroistočnjak.”, prognozirala je za HRT Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.