STIŽE FILM O TITU I STEPINCU! DORIS PINČIĆ DOBILA ULOGU! Bit će uz bok Stepincu: Sedlar otkrio kako će ih prikazati! ‘Ovo je moj pogled, ne tatin’!

Autor: N.K

Redatelj Dominik Sedlar snima novi film “The Coverstation” (Razgovor) čija radnja ima uporište u susretu maršala Josipa Broza Tita i zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca.

Zanimljivo, glavne uloge imat će hollywoodski glumci Casper Phillipson (Tito) i Dylan Turner kojem je pripala uloga Alojzija Stepinca. Pored njih u filmu će glumiti i hrvatski glumci, Vinko Štefanac koji igra hrvatskog komunističkog čelnika Vladimira Bakarića, Anđelko Petrić

Svetozara Rittiga, župnika zagrebačke crkve svetog Marka koji je pomagao partizanima, a ono što će možda najviše iznenaditi publiku jest činjenica da će se poznata voditeljica Doris Pinčić pronaći u ulozi Stepinčeve zaručnice Marije Horvat.

Tema “Razgovora” je šira od ustaša i partizana

Film je na engleskom jeziku, a Sedlar je za Novi list rekao kako se nada da će ga tako više ljudi i doživjeti. Također, ne boji se da neće biti razumljiv ljudima koji nisu upoznati s našim prostorima jer je kako kaže za Večernji list, tema šira od problema ustaša i partizana te da je u fokusu “univerzalna borba između vjere i ateizma, ljubavi i mržnje, politike i religije”, rekao je Dominik Sedlar te nadodao kako su to konflikti zajednički svim kulturama i rasama.

Govoreći o Stepincu i Titu u filmu, Sedlar kaže kako je pokušao istražiti tko su bili Tito i Stepinac do 1945. godine. Napomenuo je kako mu nije cilj prikazati jednog kao negativca, a drugog pozitivca.









Film ne prikazuje crno bijele likove

“Možda će netko očekivati da je u filmu Tito negativac, a Stepinac anđeo, ali ja nisam htio tako napraviti film. Ovo je isključivo moj pogled i nije to, kako to ljudi možda misle, moj tata. Nije to on, to sam više ja”, naglašava Dominik Sedlar.

Danac koji glumi Tita, Casper Philipson rekao je za Večernji kako su Stepinac i Tito suprotnosti, ali da obojica imaju argumente za ono što zastupaju.

“I Stepinac i Tito imaju dobre i loše strane”

“Stepinac i Broz su potpune suprotnosti, no obojica iznose valjane argumente za ono što zastupaju. Dobro artikuliraju svoje stavove pa osjećam da ih obojicu mogu i razumjeti”, rekao je Phillipson.









S time bi se vjerojatno složio i Turner koji glumi Stepinca. Smatra kako i jedan i drugi imaju dobru i lošu stranu.