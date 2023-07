Stiže epsko nevrijeme: Pripremite se, u nekim dijelovima zemlje upaljen alarm

Autor: I.G.

Hrvatsku danas očekuje djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme, s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom na unutrašnjosti i sjevernom Jadranu, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Zbog takvih vremenskih uvjeta, Meteoalarm je za određene dijelove zemlje objavio žuti alarm.

U Dalmaciji će prevladavati pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku biti sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, dok će na sjevernom dijelu puhati bura koja će povremeno biti jaka. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 25 i 31 Celzijev stupanj, s malo nižim temperaturama u gorju.

U Slavoniji i Baranji očekuje se promjenljivo i nestabilno vrijeme. Tijekom dana može biti pljuskova i grmljavine, posebno sredinom dana i poslijepodne, a lokalno mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dok će najviša temperatura zraka biti oko 27°C.





Lokalni pljuskovi

U središnjoj Hrvatskoj danas će biti primjetno manje toplo nego jučer, s umjerenom do pretežno oblačnom vremenskom situacijom u prvom dijelu dana. U noći i ujutro može pasti lokalna kiša i biti pljuskova praćenih grmljavinom, posebno u južnijim područjima. Tijekom poslijepodneva očekuje se smanjenje naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature bit će oko 17°C.

Na zapadu zemlje očekuje se promjenljivo vrijeme, s povremenom pretežno oblačnom situacijom u gorju. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, posebno tijekom prijepodneva i sredine dana, s naglaskom na Istru. Najviše sunca bit će na otocima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, dok će na sjevernom Jadranu puhati umjerena do jaka bura, a more će biti umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19°C u Gorskome kotaru i30 °C na Rabu i Lošinju.

U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano i vrlo toplo, s dnevnim temperaturama koje će doseći čak 31°C. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni duž obale, dok će na sjevernom dijelu ponegdje puhati bura. More će biti malo do umjereno valovito.

Na sunčanom jugu zemlje također će biti vrlo toplo, s najnižom jutarnjom temperaturom oko 22°C. Poslijepodne će osvježenje donijeti uglavnom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, dok će more biti umjereno valovito, posebno na otvorenom.

Ostatak tjedna

U nastavku tjedna u unutrašnjosti Hrvatske prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, a od subote očekuje se stabilnije vrijeme s visokim temperaturama, posebno u nedjelju. U petak se još mogu pojaviti oblaci u istočnim predjelima, uz mogućnost ponekog pljuska ili malo kiše. Vjetar će oslabiti.

Na Jadranu će u idućim danima prevladavati sunčano i vruće vrijeme, koje će postati vedro od nedjelje. Noću i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, posebno na sjeveru, dok će od sredine dana prevladavati sjeverozapadnjak i zapadnjak. U petak ponegdje može biti jačih udara vjetra.









Takva prognoza donosi raznolike vremenske uvjete diljem Hrvatske. Građani se upozoravaju da prate lokalne vremenske izvještaje i Meteoalarm te da poduzmu odgovarajuće mjere opreza u skladu s uvjetima na terenu.