Stiže drastična promjena vremena: U jednom dijelu Hrvatske bit će prava jesen

Autor: I.G.

Ponedjeljak će biti obilježen sunčanim i stabilnim vremenom diljem Hrvatske, ali već se najavljuje značajna promjena u narednim danima, prema najnovijim prognozama meteoroloških institucija.

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), očekuje se pretežno sunčano vrijeme s umjerenom naoblakom u unutrašnjosti, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura koja će kasnije tijekom dana zamijeniti sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature će se kretati od 27 do 32 °C.

Na istoku zemlje prevladavat će sunčano vrijeme, dok se očekuje umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar u popodnevnim satima. Moguć je i razvoj oblaka te poneka kap kiše, posebno u slavonskom gorju. Jutarnje temperature bit će oko 15 °C, dok će najviše dnevne temperature doseći do 29 °C.





U ponedjeljak još lijepo

U središnjim predjelima prvi dio dana pretežno vedar, a zatim će biti umjerene naoblake, no kiša se ne očekuje. Najniža temperatura od 13 do 16 stupnjeva, a danju vruće, oko 30.

Na zapadu zemlje očekuje se obilje sunčanih sati, a temperature će se kretati od 27 °C u gorju do 32 °C na sjevernom Jadranu. Noću i ujutro podno Velebita moguće je snažno djelovanje bure, dok će vjetar oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak prema otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana tijekom popodneva, što će prouzročiti valovito more.

U prvom dijelu dana na dalmatinskoj obali pak uglavnom umjerena bura. Ovdje će prevladavati vedro, noć će biti topla, a dan vruć pa će temperatura ponegdje porasti i do 33 Celzijeva stupnja. I na jugu zemlje slične vremenske prilike – sunčano i vruće, more temperature oko 25 stupnjeva mnoge će mamiti na osvježenje, no pripazite kod izlaganja suncu jer je UV indeks vrlo visok.

Kreće drastična promjena vremena

Od utorka kreće promjena vremena i čekaju nas pravi jesenski uvjeti, koja će prvo zahvatiti kontinentalni dio zemlje.

U većini krajeva prijepodne pretežno sunčano, a od sredine dana sa sjeverozapada postupno jače naoblačenje, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito navečer i u noći. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar.

Na Jadranu ujutro burin, poslijepodne slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, a prema kraju dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 17, na moru od 19 do 24 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 °C”, piše DHMZ.









Na moru idući dani nestabilniji iako će i dalje sunčanih sati biti mnogo. U utorak više oblaka i lokalnih pljuskova bit će ponajprije na sjevernome Jadranu, a u srijedu češće u Dalmaciji gdje će prolazno puhati i umjereno jugo. Pod Velebitom pak jaka bura s kojom će doći i malo svježiji zrak.

I na kopnu osjetno niža temperatura, osobito u srijedu. Bit će oblačnije i promjenjivo, mjestimice uz kišu, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji u utorak mogu biti i jače izraženi. Četvrtak potom prolazno stabilniji i posvuda sunčaniji.