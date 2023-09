Stiže drastična promjena vremena: Sunce i vrućinu zamijenit će južina, pljuskovi i grmljavina

Autor: Dnevno.hr

Sredina tjedna donosi pogoršanje vremena.

Iako je utorak osvanuo sunčan diljem zemlje, a tako će se nastaviti i tijekom ostatka dana te će biti vrlo toplo i vruće s temperaturama i do 33, naoblake pa i magle svakako mjestimice ima.

Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu poslijepodne i umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 28 do 33 °C, javlja DHMZ.





Pogoršanje vremena

Zato već u srijedu treba računati na porast naoblake, osobito poslijepodne, a jačat će i vjetar južnog smjera, uglavnom jugozapadnjak. Lokalno već tijekom srijede može biti pojave nestabilnosti, javlja N1.

Djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Navečer su u zapadnim krajevima mogući lokalni pljuskovi. Na kopnu će zapuhati umjeren jugozapadnak, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na moru između 19 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 °C.

No, četvrtak će do naših krajeva stići hladna fronta. Treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, no i na sjevernom dijelu Jadrana, gdje je lokalno moguće i nevrijeme, dok će se u većem dijelu Dalmacije zadržati uglavnom suho. Temperature će malo pasti.

Posve stabilno neće biti niti u petak, a niti tijekom vikenda.